https://ria.ru/20220605/donetsk-1793309912.html

При обстреле Киевского района Донецка пострадали две женщины

При обстреле Киевского района Донецка пострадали две женщины - РИА Новости, 05.06.2022

При обстреле Киевского района Донецка пострадали две женщины

Две женщины пострадали в результате обстрела украинскими войсками привокзальной площади в Киевском районе Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T18:26

2022-06-05T18:26

2022-06-05T18:26

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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Две женщины пострадали в результате обстрела украинскими войсками привокзальной площади в Киевском районе Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о пострадавших гражданских лицах - двух женщинах 1972 и 2001 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Киевского района Донецка (привокзальная площадь)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в 15.50 (совпадает с мск) обстреляли Киевский район Донецка, выпустив десять ракет из БМ-21 "Град".

https://ria.ru/20220605/spetsoperatsiya-1793258108.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк, россия