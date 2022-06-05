https://ria.ru/20220605/donetsk-1793309912.html
При обстреле Киевского района Донецка пострадали две женщины
При обстреле Киевского района Донецка пострадали две женщины - РИА Новости, 05.06.2022
При обстреле Киевского района Донецка пострадали две женщины
Две женщины пострадали в результате обстрела украинскими войсками привокзальной площади в Киевском районе Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T18:26
2022-06-05T18:26
2022-06-05T18:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
сцкк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775901414_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_5036859da207ec06a47a458f68c077f9.jpg
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Две женщины пострадали в результате обстрела украинскими войсками привокзальной площади в Киевском районе Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о пострадавших гражданских лицах - двух женщинах 1972 и 2001 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Киевского района Донецка (привокзальная площадь)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в 15.50 (совпадает с мск) обстреляли Киевский район Донецка, выпустив десять ракет из БМ-21 "Град".
https://ria.ru/20220605/spetsoperatsiya-1793258108.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775901414_147:0:2532:1788_1920x0_80_0_0_565cf17b96f57ae52ea3428b45d87c8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк, россия
При обстреле Киевского района Донецка пострадали две женщины
Представительство ДНР: две женщины пострадали при обстреле ВСУ Киевского района Донецка