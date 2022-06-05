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При обстреле Киевского района Донецка пострадали две женщины - РИА Новости, 05.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220605/donetsk-1793309912.html
При обстреле Киевского района Донецка пострадали две женщины
При обстреле Киевского района Донецка пострадали две женщины - РИА Новости, 05.06.2022
При обстреле Киевского района Донецка пострадали две женщины
Две женщины пострадали в результате обстрела украинскими войсками привокзальной площади в Киевском районе Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T18:26
2022-06-05T18:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Две женщины пострадали в результате обстрела украинскими войсками привокзальной площади в Киевском районе Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о пострадавших гражданских лицах - двух женщинах 1972 и 2001 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Киевского района Донецка (привокзальная площадь)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в 15.50 (совпадает с мск) обстреляли Киевский район Донецка, выпустив десять ракет из БМ-21 "Град".
https://ria.ru/20220605/spetsoperatsiya-1793258108.html
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк, россия
18:26 05.06.2022
 
При обстреле Киевского района Донецка пострадали две женщины

Представительство ДНР: две женщины пострадали при обстреле ВСУ Киевского района Донецка

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Две женщины пострадали в результате обстрела украинскими войсками привокзальной площади в Киевском районе Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о пострадавших гражданских лицах - двух женщинах 1972 и 2001 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Киевского района Донецка (привокзальная площадь)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в 15.50 (совпадает с мск) обстреляли Киевский район Донецка, выпустив десять ракет из БМ-21 "Град".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККРоссия
 
 
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