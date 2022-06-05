https://ria.ru/20220605/donbass-1793321015.html

Десантники показали работу боевых машин последнего поколения в Донбассе

Десантники показали работу боевых машин последнего поколения в Донбассе - РИА Новости, 05.06.2022

Десантники показали работу боевых машин последнего поколения в Донбассе

Российские военнослужащие выполняют поставленные задачи в Донбассе на боевых машинах десанта (БМД) последнего поколения, рассказал РИА Новости командир взвода. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T19:48

2022-06-05T19:48

2022-06-05T20:52

безопасность

технологии

донецкая область

бмд-4

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ЛУГАНСК, 5 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие выполняют поставленные задачи в Донбассе на боевых машинах десанта (БМД) последнего поколения, рассказал РИА Новости командир взвода.Главная особенность этой машины — высокое техническое оснащение, превосходящее аналогичные образцы стран-противников. Она готова вести боевые действия в любую погоду и время суток, добавил военный.Отмечается, что БМД-4 оснащена современными системами прицеливания, что позволяет достигать наибольшей точности поражения цели."Машина максимально защищает личный состав, и она проста в эксплуатации", — заключил командир.Он уточнил, что ситуация на линии фронта контролируемая.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793253763.html

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Работа боевых машин десанта последнего поколения в Донбассе Российские военнослужащие выполняют поставленные задачи в Донбассе на боевых машинах десанта (БМД) последнего поколения, рассказал РИА Новости командир взвода. 2022-06-05T19:48 true PT1M05S

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безопасность, технологии, донецкая область, бмд-4