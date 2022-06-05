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Десантники показали работу боевых машин последнего поколения в Донбассе
Десантники показали работу боевых машин последнего поколения в Донбассе - РИА Новости, 05.06.2022
Десантники показали работу боевых машин последнего поколения в Донбассе
Российские военнослужащие выполняют поставленные задачи в Донбассе на боевых машинах десанта (БМД) последнего поколения, рассказал РИА Новости командир взвода. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T19:48
2022-06-05T19:48
2022-06-05T20:52
безопасность
технологии
донецкая область
бмд-4
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ЛУГАНСК, 5 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие выполняют поставленные задачи в Донбассе на боевых машинах десанта (БМД) последнего поколения, рассказал РИА Новости командир взвода.Главная особенность этой машины — высокое техническое оснащение, превосходящее аналогичные образцы стран-противников. Она готова вести боевые действия в любую погоду и время суток, добавил военный.Отмечается, что БМД-4 оснащена современными системами прицеливания, что позволяет достигать наибольшей точности поражения цели."Машина максимально защищает личный состав, и она проста в эксплуатации", — заключил командир.Он уточнил, что ситуация на линии фронта контролируемая.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220605/ukraina-1793253763.html
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Работа боевых машин десанта последнего поколения в Донбассе
Российские военнослужащие выполняют поставленные задачи в Донбассе на боевых машинах десанта (БМД) последнего поколения, рассказал РИА Новости командир взвода.
2022-06-05T19:48
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PT1M05S
РИА Новости
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безопасность, технологии, донецкая область, бмд-4
19:48 05.06.2022 (обновлено: 20:52 05.06.2022)
Десантники показали работу боевых машин последнего поколения в Донбассе
Российские десантники показали работу боевых машин последнего поколения в Донбассе
ЛУГАНСК, 5 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие выполняют поставленные задачи в Донбассе на боевых машинах десанта (БМД) последнего поколения, рассказал РИА Новости командир взвода.
"Работаем на БМД-4. Задача по вытеснению противника за истинные границы Луганской и Донецкой областей", — сообщил он.
Главная особенность этой машины — высокое техническое оснащение, превосходящее аналогичные образцы стран-противников. Она готова вести боевые действия в любую погоду и время суток, добавил военный.
Отмечается, что БМД-4 оснащена современными системами прицеливания, что позволяет достигать наибольшей точности поражения цели.
"Машина максимально защищает личный состав, и она проста в эксплуатации", — заключил командир.
Он уточнил, что ситуация на линии фронта контролируемая.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.