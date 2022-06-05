Экоактивисты доставили в ДНР гуманитарную помощь ко Дню эколога
Минприроды России и экоактивисты доставили в ДНР гуманитарную помощь ко Дню эколога
Машины с гуманитарной помощью. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Минприроды России и экоактивисты доставили в ДНР гуманитарную помощь ко Дню эколога и пригласили присоединиться к масштабным экологическим акциям.
"Груз с гуманитарной помощью был доставлен в ДНР ко Дню эколога и проводимого в России Всероссийского Марафона зеленых дел. Представителям природоохранного ведомства ДНР были вручены портативные газоанализаторы, которые позволят контролировать в городах уровень загрязнения воздуха, квадроциклы для патрулирования ландшафтных парков, а также оргтехника и другое оборудование", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на встрече представителей профильных ведомств от России присутствовали заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко, инициатор федерального проекта "Экопост" Элмурод Расулмухамедов и руководитель волонтерского движения "Сад памяти" Ольга Степченко. Российскую делегацию в республике встретил председатель Госкомэкополитики при главе ДНР Роман Кишкань.
По словам Аноприенко, сегодня ведомства ведут активный диалог о сотрудничестве, и Минприроды России оказывает максимальное содействие в решении текущих задач в области экологии на территории республик.
"Впереди - общая большая работа. В том числе и по просвещению наших граждан, по организации общественного контроля, экспертиз экономических проектов. Только совместными усилиями и профессионалов, и общественности мы сможем прийти к реальным результатам", - приводятся слова Аноприенко.
Также Кишкань поблагодарил коллег за своевременную и оперативную помощь и подчеркнул важность дальнейшего продуктивного взаимодействия по всем направлениям в сфере экологии, включая поддержку волонтерских экологических движений.
Отмечается, что укрепление профессионального сотрудничества между экологами Минприроды России и Госкомэкополитики осуществляется при поддержке и с одобрения главы ДНР Дениса Пушилина.
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