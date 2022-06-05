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Экоактивисты доставили в ДНР гуманитарную помощь ко Дню эколога - РИА Новости, 05.06.2022
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Экоактивисты доставили в ДНР гуманитарную помощь ко Дню эколога
Экоактивисты доставили в ДНР гуманитарную помощь ко Дню эколога - РИА Новости, 05.06.2022
Экоактивисты доставили в ДНР гуманитарную помощь ко Дню эколога
Минприроды России и экоактивисты доставили в ДНР гуманитарную помощь ко Дню эколога и пригласили присоединиться к масштабным экологическим акциям. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T15:51
2022-06-05T15:51
в мире
сергей аноприенко
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
день эколога россии
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Минприроды России и экоактивисты доставили в ДНР гуманитарную помощь ко Дню эколога и пригласили присоединиться к масштабным экологическим акциям."Груз с гуманитарной помощью был доставлен в ДНР ко Дню эколога и проводимого в России Всероссийского Марафона зеленых дел. Представителям природоохранного ведомства ДНР были вручены портативные газоанализаторы, которые позволят контролировать в городах уровень загрязнения воздуха, квадроциклы для патрулирования ландшафтных парков, а также оргтехника и другое оборудование", - говорится в сообщении.Отмечается, что на встрече представителей профильных ведомств от России присутствовали заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко, инициатор федерального проекта "Экопост" Элмурод Расулмухамедов и руководитель волонтерского движения "Сад памяти" Ольга Степченко. Российскую делегацию в республике встретил председатель Госкомэкополитики при главе ДНР Роман Кишкань.По словам Аноприенко, сегодня ведомства ведут активный диалог о сотрудничестве, и Минприроды России оказывает максимальное содействие в решении текущих задач в области экологии на территории республик."Впереди - общая большая работа. В том числе и по просвещению наших граждан, по организации общественного контроля, экспертиз экономических проектов. Только совместными усилиями и профессионалов, и общественности мы сможем прийти к реальным результатам", - приводятся слова Аноприенко.Также Кишкань поблагодарил коллег за своевременную и оперативную помощь и подчеркнул важность дальнейшего продуктивного взаимодействия по всем направлениям в сфере экологии, включая поддержку волонтерских экологических движений.Отмечается, что укрепление профессионального сотрудничества между экологами Минприроды России и Госкомэкополитики осуществляется при поддержке и с одобрения главы ДНР Дениса Пушилина.
https://ria.ru/20220605/ekologiya-1793232944.html
https://ria.ru/20220605/ekologiya-1792899220.html
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в мире, сергей аноприенко, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), день эколога россии
15:51 05.06.2022
 
Экоактивисты доставили в ДНР гуманитарную помощь ко Дню эколога

Минприроды России и экоактивисты доставили в ДНР гуманитарную помощь ко Дню эколога

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМашины с гуманитарной помощью
Машины с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Минприроды России и экоактивисты доставили в ДНР гуманитарную помощь ко Дню эколога и пригласили присоединиться к масштабным экологическим акциям.
"Груз с гуманитарной помощью был доставлен в ДНР ко Дню эколога и проводимого в России Всероссийского Марафона зеленых дел. Представителям природоохранного ведомства ДНР были вручены портативные газоанализаторы, которые позволят контролировать в городах уровень загрязнения воздуха, квадроциклы для патрулирования ландшафтных парков, а также оргтехника и другое оборудование", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на встрече представителей профильных ведомств от России присутствовали заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко, инициатор федерального проекта "Экопост" Элмурод Расулмухамедов и руководитель волонтерского движения "Сад памяти" Ольга Степченко. Российскую делегацию в республике встретил председатель Госкомэкополитики при главе ДНР Роман Кишкань.
По словам Аноприенко, сегодня ведомства ведут активный диалог о сотрудничестве, и Минприроды России оказывает максимальное содействие в решении текущих задач в области экологии на территории республик.
"Впереди - общая большая работа. В том числе и по просвещению наших граждан, по организации общественного контроля, экспертиз экономических проектов. Только совместными усилиями и профессионалов, и общественности мы сможем прийти к реальным результатам", - приводятся слова Аноприенко.
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Также Кишкань поблагодарил коллег за своевременную и оперативную помощь и подчеркнул важность дальнейшего продуктивного взаимодействия по всем направлениям в сфере экологии, включая поддержку волонтерских экологических движений.
Отмечается, что укрепление профессионального сотрудничества между экологами Минприроды России и Госкомэкополитики осуществляется при поддержке и с одобрения главы ДНР Дениса Пушилина.
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04:01
День эколога России
 
В миреСергей АноприенкоДенис ПушилинРоссияДонецкая Народная РеспубликаМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)День эколога России
 
 
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