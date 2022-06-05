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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку - РИА Новости, 05.06.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку
Украинские войска в 14.10 мск обстреляли два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра по... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T14:31
2022-06-05T14:31
2022-06-05T14:53
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.10 мск обстреляли два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке и восемь снарядов того же калибра по Михайловке, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 14.10 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Михайловка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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в мире, днр, украина
14:31 05.06.2022 (обновлено: 14:53 05.06.2022)
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 16 снарядов по Пантелеймоновке и Михайловке