12:57 05.06.2022 (обновлено: 13:02 05.06.2022)
Украинские войска обстреляли Доломитное и Железную Балку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять гранат и мин по Доломитному и Железной Балке
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Доломитное и Железную Балку в Донецкой народной республике, выпустив пять гранат из СПГ и пять мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.48 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Железная Балка: выпущено пять гранат из СПГ: 12.04 (совпадает с мск) - населенный пункт Семигорье - населенный пункт Доломитное: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.