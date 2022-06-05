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В ДНР за сутки погибли пять человек из-за обстрелов украинских войск

В ДНР за сутки погибли пять человек из-за обстрелов украинских войск - РИА Новости, 05.06.2022

В ДНР за сутки погибли пять человек из-за обстрелов украинских войск

Украинские войска 62 раза обстреляли Донецкую народную республику за сутки, выпустив 641 единицу боеприпасов, погибли пятеро человек, 24, в том числе ребёнок,... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T09:36

2022-06-05T09:36

2022-06-05T10:51

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска 62 раза обстреляли Донецкую народную республику за сутки, выпустив 641 единицу боеприпасов, погибли пятеро человек, 24, в том числе ребёнок, ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 62 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… Выпустив 641 единицу различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели пяти и ранении 24 гражданских лиц, в том числе ребенка (мальчика) 2017 года рождения", - говорится в сообщении.Отмечается, что повреждено 46 домостроений в Петровском, Куйбышевском, Ворошиловском районах Донецка, Горловке (Калининский и Центрально-Городской районы), а также 14 объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Сотрудники пресс-службы ДНР и французские журналисты попали под обстрел ВСУ в Петровском районе Донецка Сотрудники пресс-службы ДНР и французские журналисты попали под обстрел ВСУ в Петровском районе Донецка 2022-06-05T09:36 true PT5M00S

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в мире, днр, украина, владимир путин, россия, донбасс