https://ria.ru/20220605/bloger-1793220225.html

В здании СБУ в Мариуполе нашли рекламные материалы блогера-националиста

В здании СБУ в Мариуполе нашли рекламные материалы блогера-националиста - РИА Новости, 05.06.2022

В здании СБУ в Мариуполе нашли рекламные материалы блогера-националиста

Листовки националистического проукраинского блогера, известного под прозвищем Фашик Донецкий, обнаружены в Мариуполе в здании Службы безопасности Украины,... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T06:05

2022-06-05T06:05

2022-06-05T06:05

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

донбасс

мариуполь

служба безопасности украины

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МАРИУПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости. Листовки националистического проукраинского блогера, известного под прозвищем Фашик Донецкий, обнаружены в Мариуполе в здании Службы безопасности Украины, передает корреспондент РИА Новости.В одном из кабинетов разгромленного здания СБУ в Мариуполе найдена листовка-наклейка с изображением черно-красного флага украинских националистов, со слоганом "Все будет Украина", и подписью "Фашик Донецкий".Кроме того, там же в избытке обнаружена другая печатная продукция: пропагандистские календари "Защищаем Украину вместе", "30 лет основания СБУ", "Кодекс добродетели сотрудника Службы безопасности Украины", а также мишень с изображением Игоря Гиркина.Гиркин в 2014 году был одним из активистов и руководителей обороны Донбасса от украинских карателей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

украина

донбасс

мариуполь

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в мире, владимир путин, украина, донбасс, мариуполь, служба безопасности украины