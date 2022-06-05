https://ria.ru/20220605/aviatsiya-1793253342.html

Российская авиация уничтожила более 350 украинских националистов

Российская авиация уничтожила более 350 украинских националистов - РИА Новости, 05.06.2022

Российская авиация уничтожила более 350 украинских националистов

Российская авиация уничтожила более 350 националистов на Украине, а также 10 танков и бронемашин, заявил в воскресенье на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T12:03

2022-06-05T12:03

2022-06-05T12:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

донецкая народная республика

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российская авиация уничтожила более 350 националистов на Украине, а также 10 танков и бронемашин, заявил в воскресенье на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено: три пункта управления, 65 районов сосредоточения живой силы и военной техники и три склада боеприпасов. Всего в результате ударов авиации уничтожено более 350 националистов, 10 танков и бронеавтомобилей", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены две установки реактивных систем залпового огня "Град", девять артиллерийских орудий, 14 специальных автомобилей, а также в районе железнодорожной станции Константиновка цистерны с топливом, предназначенным для группировки украинских войск на Донбассе, и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Бахмут в ДНР и Лоскутовка в ЛНР.

https://ria.ru/20220605/minoborony-1793254198.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, донецкая народная республика, донбасс, константиновка