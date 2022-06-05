https://ria.ru/20220605/aviatsiya-1793253342.html
Российская авиация уничтожила более 350 украинских националистов
Российская авиация уничтожила более 350 украинских националистов - РИА Новости, 05.06.2022
Российская авиация уничтожила более 350 украинских националистов
Российская авиация уничтожила более 350 националистов на Украине, а также 10 танков и бронемашин, заявил в воскресенье на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T12:03
2022-06-05T12:03
2022-06-05T12:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
донецкая народная республика
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российская авиация уничтожила более 350 националистов на Украине, а также 10 танков и бронемашин, заявил в воскресенье на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено: три пункта управления, 65 районов сосредоточения живой силы и военной техники и три склада боеприпасов. Всего в результате ударов авиации уничтожено более 350 националистов, 10 танков и бронеавтомобилей", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены две установки реактивных систем залпового огня "Град", девять артиллерийских орудий, 14 специальных автомобилей, а также в районе железнодорожной станции Константиновка цистерны с топливом, предназначенным для группировки украинских войск на Донбассе, и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Бахмут в ДНР и Лоскутовка в ЛНР.
https://ria.ru/20220605/minoborony-1793254198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, донецкая народная республика, донбасс, константиновка
12:03 05.06.2022 (обновлено: 12:10 05.06.2022)
Российская авиация уничтожила более 350 украинских националистов
Российская авиация уничтожила более 350 украинских националистов и две установки "Град"