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В Коми спасли олененка
В Коми спасли олененка - РИА Новости, 04.06.2022
В Коми спасли олененка
Энергетики спасли в тундре в республике Коми олененка, сообщила компания "Россети Северо-Запад". РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T13:32
2022-06-04T13:32
2022-06-04T14:06
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Энергетики спасли в тундре в республике Коми олененка, сообщила компания "Россети Северо-Запад"."Энергетики из Воркуты спасли олененка. В тундре они увидели одинокого малыша, который еще плохо стоял на ногах. Наши ребята взяли пыжика (так называют детеныша северного оленя) с собой и из бутылочки напоили молоком", - сообщает компания на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что малыша передали оленеводам."Передали оленеводам – только так он сможет выжить", - сообщает компания.
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общество, республика коми, воркута, животные
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Энергетики спасли в тундре в республике Коми олененка, сообщила компания "Россети Северо-Запад".
"Энергетики из Воркуты спасли олененка. В тундре они увидели одинокого малыша, который еще плохо стоял на ногах. Наши ребята взяли пыжика (так называют детеныша северного оленя) с собой и из бутылочки напоили молоком", - сообщает компания на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что малыша передали оленеводам.
"Передали оленеводам – только так он сможет выжить", - сообщает компания.