https://ria.ru/20220604/zhivotnoe-1793123367.html

В Коми спасли олененка

В Коми спасли олененка - РИА Новости, 04.06.2022

В Коми спасли олененка

Энергетики спасли в тундре в республике Коми олененка, сообщила компания "Россети Северо-Запад". РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T13:32

2022-06-04T13:32

2022-06-04T14:06

хорошие новости

общество

республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Энергетики спасли в тундре в республике Коми олененка, сообщила компания "Россети Северо-Запад"."Энергетики из Воркуты спасли олененка. В тундре они увидели одинокого малыша, который еще плохо стоял на ногах. Наши ребята взяли пыжика (так называют детеныша северного оленя) с собой и из бутылочки напоили молоком", - сообщает компания на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что малыша передали оленеводам."Передали оленеводам – только так он сможет выжить", - сообщает компания.

https://ria.ru/20220530/utyata-1791746194.html

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общество, республика коми, воркута, животные