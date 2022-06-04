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Итальянские сельхозпроизводители сообщили о снижении мировых цен на зерно - РИА Новости, 04.06.2022
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Итальянские сельхозпроизводители сообщили о снижении мировых цен на зерно
Итальянские сельхозпроизводители сообщили о снижении мировых цен на зерно - РИА Новости, 04.06.2022
Итальянские сельхозпроизводители сообщили о снижении мировых цен на зерно
Мировые цены на пшеницу упали на десять процентов и вернулись к показателям апреля этого года, сообщается на сайте итальянской ассоциации сельхозпроизводителей... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T17:41
2022-06-04T19:41
экономика
василий небензя
украина
россия
черное море
владимир путин
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Мировые цены на пшеницу упали на десять процентов и вернулись к показателям апреля этого года, сообщается на сайте итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti."Выход судов из портов Черного моря означает освобождение украинских складов, где, по оценкам, находится более 20 миллионов тонн пшеницы, ячменя и кукурузы, предназначенных для экспорта как в богатые, так и в более бедные страны, где блокада может привести к беспорядкам и голоду", — говорится в заявлении ассоциации.Аналитики Coldiretti обработали данные Чикагской торговой палаты, где цена фьючерса на пшеницу на закрытии торгов составила 10,4 доллара за бушель (27,2 килограмма), понизившись на десять процентов за три дня. Стоимость кормовой кукурузы упала до 7,27 доллара за бушель из-за снижения на 6,4 процента за три дня.В число наиболее зависимых от поставок российского и украинского зерна стран, по информации ассоциации, входят Египет, Турция, Бангладеш и Иран, которые покупают более 60 процентов. Также к ним относятся Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан. Специалисты отметили, что динамика цен означает не преодоление трудностей, а, скорее, повышенный интерес к спекулятивному рынку сельскохозяйственных товаров, который воспользовался достигнутыми высокими значениями для получения прибыли. Накануне Путин указал на отсутствие проблем с вывозом зерна с Украины и назвал слова о том, что Москва якобы препятствует его транспортировке, блефом. Он перечислил пять способов вывезти зерно: через подконтрольные Украине порты, по Дунаю через Румынию, через Венгрию, Польшу, а также Белоруссию. Глава государства подчеркнул, что, если Киев разминирует порты, корабли с продовольствием смогут выходить оттуда без всяких проблем.Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что зерно с Украины, если верить утверждениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у Москвы есть обоснованные подозрения, что оно идет не на нужды голодающего глобального юга, а закачивается в зернохранилищах европейских стран — так Украина расплачивается за поставляемое западными странами оружие.
https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html
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экономика, василий небензя, украина, россия, черное море, владимир путин
17:41 04.06.2022 (обновлено: 19:41 04.06.2022)
 
Итальянские сельхозпроизводители сообщили о снижении мировых цен на зерно

Итальянская аграрная ассоциация Coldiretti заявила о снижении мировых цен на зерно на 10%

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Мировые цены на пшеницу упали на десять процентов и вернулись к показателям апреля этого года, сообщается на сайте итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti.
"Выход судов из портов Черного моря означает освобождение украинских складов, где, по оценкам, находится более 20 миллионов тонн пшеницы, ячменя и кукурузы, предназначенных для экспорта как в богатые, так и в более бедные страны, где блокада может привести к беспорядкам и голоду", — говорится в заявлении ассоциации.
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Аналитики Coldiretti обработали данные Чикагской торговой палаты, где цена фьючерса на пшеницу на закрытии торгов составила 10,4 доллара за бушель (27,2 килограмма), понизившись на десять процентов за три дня. Стоимость кормовой кукурузы упала до 7,27 доллара за бушель из-за снижения на 6,4 процента за три дня.
В число наиболее зависимых от поставок российского и украинского зерна стран, по информации ассоциации, входят Египет, Турция, Бангладеш и Иран, которые покупают более 60 процентов. Также к ним относятся Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан.
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Специалисты отметили, что динамика цен означает не преодоление трудностей, а, скорее, повышенный интерес к спекулятивному рынку сельскохозяйственных товаров, который воспользовался достигнутыми высокими значениями для получения прибыли.
Накануне Путин указал на отсутствие проблем с вывозом зерна с Украины и назвал слова о том, что Москва якобы препятствует его транспортировке, блефом. Он перечислил пять способов вывезти зерно: через подконтрольные Украине порты, по Дунаю через Румынию, через Венгрию, Польшу, а также Белоруссию. Глава государства подчеркнул, что, если Киев разминирует порты, корабли с продовольствием смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что зерно с Украины, если верить утверждениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у Москвы есть обоснованные подозрения, что оно идет не на нужды голодающего глобального юга, а закачивается в зернохранилищах европейских стран — так Украина расплачивается за поставляемое западными странами оружие.
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ЭкономикаВасилий НебензяУкраинаРоссияЧерное мореВладимир Путин
 
 
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