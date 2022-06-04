https://ria.ru/20220604/zerno-1793169804.html

Итальянские сельхозпроизводители сообщили о снижении мировых цен на зерно

Итальянские сельхозпроизводители сообщили о снижении мировых цен на зерно - РИА Новости, 04.06.2022

Итальянские сельхозпроизводители сообщили о снижении мировых цен на зерно

Мировые цены на пшеницу упали на десять процентов и вернулись к показателям апреля этого года, сообщается на сайте итальянской ассоциации сельхозпроизводителей... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T17:41

2022-06-04T17:41

2022-06-04T19:41

экономика

василий небензя

украина

россия

черное море

владимир путин

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Мировые цены на пшеницу упали на десять процентов и вернулись к показателям апреля этого года, сообщается на сайте итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti."Выход судов из портов Черного моря означает освобождение украинских складов, где, по оценкам, находится более 20 миллионов тонн пшеницы, ячменя и кукурузы, предназначенных для экспорта как в богатые, так и в более бедные страны, где блокада может привести к беспорядкам и голоду", — говорится в заявлении ассоциации.Аналитики Coldiretti обработали данные Чикагской торговой палаты, где цена фьючерса на пшеницу на закрытии торгов составила 10,4 доллара за бушель (27,2 килограмма), понизившись на десять процентов за три дня. Стоимость кормовой кукурузы упала до 7,27 доллара за бушель из-за снижения на 6,4 процента за три дня.В число наиболее зависимых от поставок российского и украинского зерна стран, по информации ассоциации, входят Египет, Турция, Бангладеш и Иран, которые покупают более 60 процентов. Также к ним относятся Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан. Специалисты отметили, что динамика цен означает не преодоление трудностей, а, скорее, повышенный интерес к спекулятивному рынку сельскохозяйственных товаров, который воспользовался достигнутыми высокими значениями для получения прибыли. Накануне Путин указал на отсутствие проблем с вывозом зерна с Украины и назвал слова о том, что Москва якобы препятствует его транспортировке, блефом. Он перечислил пять способов вывезти зерно: через подконтрольные Украине порты, по Дунаю через Румынию, через Венгрию, Польшу, а также Белоруссию. Глава государства подчеркнул, что, если Киев разминирует порты, корабли с продовольствием смогут выходить оттуда без всяких проблем.Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что зерно с Украины, если верить утверждениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у Москвы есть обоснованные подозрения, что оно идет не на нужды голодающего глобального юга, а закачивается в зернохранилищах европейских стран — так Украина расплачивается за поставляемое западными странами оружие.

https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html

https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html

https://ria.ru/20220602/zerno-1792717962.html

украина

россия

черное море

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

экономика, василий небензя, украина, россия, черное море, владимир путин