https://ria.ru/20220604/zaschita-1793169408.html

Миронов открыл в Луганске отделение центра защиты прав граждан

Миронов открыл в Луганске отделение центра защиты прав граждан - РИА Новости, 04.06.2022

Миронов открыл в Луганске отделение центра защиты прав граждан

Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов открыл в Луганске отделение Центра защиты прав граждан, передает корреспондент... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T17:39

2022-06-04T17:39

2022-06-04T17:39

специальная военная операция на украине

общество

россия

луганск

справедливая россия

сергей миронов

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ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов открыл в Луганске отделение Центра защиты прав граждан, передает корреспондент РИА Новости.Он уточнил, что данные центры в России используют и практику выездных приемов, специалисты сами выезжают в определенный населенный пункт и там уже знакомятся с проблемами граждан. Миронов не исключил, что такая практика будет осуществляться и в отдельных районах республики, в том числе в наиболее пострадавших от военных действий."Здесь будут очень специфические проблемы, с которыми на территории Российской Федерации люди не сталкивались. И у нас не будет готового лекала, инструкций или кейсов (решения проблемы – ред.), но мы готовы работать", - подчеркнул Миронов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220603/sobyanin-1793005990.html

россия

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, луганск, справедливая россия, сергей миронов