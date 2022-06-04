Миронов открыл в Луганске отделение центра защиты прав граждан
Миронов: центр защиты прав граждан в Луганске будет принимать всех желающих
Велосипедист в Луганске. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов открыл в Луганске отделение Центра защиты прав граждан, передает корреспондент РИА Новости.
"Центры защиты прав граждан, они сегодня во всех столичных городах субъектов Российской Федерации существуют. Центр защиты прав граждан здесь в Луганске тоже начнет работу. Будет принимать всех желающих. Любой человек сможет прийти и получить бесплатную юридическую консультацию по любому житейскому вопросу", - сказал Миронов на брифинге.
Он уточнил, что данные центры в России используют и практику выездных приемов, специалисты сами выезжают в определенный населенный пункт и там уже знакомятся с проблемами граждан. Миронов не исключил, что такая практика будет осуществляться и в отдельных районах республики, в том числе в наиболее пострадавших от военных действий.
"Здесь будут очень специфические проблемы, с которыми на территории Российской Федерации люди не сталкивались. И у нас не будет готового лекала, инструкций или кейсов (решения проблемы – ред.), но мы готовы работать", - подчеркнул Миронов.