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Миронов открыл в Луганске отделение центра защиты прав граждан - РИА Новости, 04.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/zaschita-1793169408.html
Миронов открыл в Луганске отделение центра защиты прав граждан
Миронов открыл в Луганске отделение центра защиты прав граждан - РИА Новости, 04.06.2022
Миронов открыл в Луганске отделение центра защиты прав граждан
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов открыл в Луганске отделение Центра защиты прав граждан, передает корреспондент... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T17:39
2022-06-04T17:39
специальная военная операция на украине
общество
россия
луганск
справедливая россия
сергей миронов
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ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов открыл в Луганске отделение Центра защиты прав граждан, передает корреспондент РИА Новости.Он уточнил, что данные центры в России используют и практику выездных приемов, специалисты сами выезжают в определенный населенный пункт и там уже знакомятся с проблемами граждан. Миронов не исключил, что такая практика будет осуществляться и в отдельных районах республики, в том числе в наиболее пострадавших от военных действий."Здесь будут очень специфические проблемы, с которыми на территории Российской Федерации люди не сталкивались. И у нас не будет готового лекала, инструкций или кейсов (решения проблемы – ред.), но мы готовы работать", - подчеркнул Миронов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220603/sobyanin-1793005990.html
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общество, россия, луганск, справедливая россия, сергей миронов
17:39 04.06.2022
 
Миронов открыл в Луганске отделение центра защиты прав граждан

Миронов: центр защиты прав граждан в Луганске будет принимать всех желающих

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВелосипедист в Луганске
Велосипедист в Луганске - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов открыл в Луганске отделение Центра защиты прав граждан, передает корреспондент РИА Новости.
"Центры защиты прав граждан, они сегодня во всех столичных городах субъектов Российской Федерации существуют. Центр защиты прав граждан здесь в Луганске тоже начнет работу. Будет принимать всех желающих. Любой человек сможет прийти и получить бесплатную юридическую консультацию по любому житейскому вопросу", - сказал Миронов на брифинге.
Он уточнил, что данные центры в России используют и практику выездных приемов, специалисты сами выезжают в определенный населенный пункт и там уже знакомятся с проблемами граждан. Миронов не исключил, что такая практика будет осуществляться и в отдельных районах республики, в том числе в наиболее пострадавших от военных действий.
"Здесь будут очень специфические проблемы, с которыми на территории Российской Федерации люди не сталкивались. И у нас не будет готового лекала, инструкций или кейсов (решения проблемы – ред.), но мы готовы работать", - подчеркнул Миронов.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияЛуганскСправедливая РоссияСергей Миронов
 
 
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