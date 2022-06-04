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The Hill: Запад решил помириться с Россией - РИА Новости, 04.06.2022
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The Hill: Запад решил помириться с Россией
The Hill: Запад решил помириться с Россией - РИА Новости, 04.06.2022
The Hill: Запад решил помириться с Россией
Западные страны, осознав, что санкции и изоляция России не дают нужного эффекта, изо всех сил пытаются найти приемлемый путь к компромиссу, пишет Уильям Молони... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T09:23
2022-06-04T11:33
владимир путин
россия
москва
сша
санкции в отношении россии
в мире
политика
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Западные страны, осознав, что санкции и изоляция России не дают нужного эффекта, изо всех сил пытаются найти приемлемый путь к компромиссу, пишет Уильям Молони в статье для The Hill."Ограничительные меры наносят больший ущерб западной экономике. Рубль достиг двухлетнего максимума в мае, а российский энергетический и сельскохозяйственный экспорт приносит Москве рекордные доходы", — отмечается в публикации.По мнению автора, США не смогли сплотить весь мир против России. Так, из 195 стран только 65 согласились присоединиться к режиму американских санкций. Между тем "гиганты" вроде Китая, Индии, Бразилии, Мексики и Индонезии отказались участвовать в экономической войне против Москвы.Западные страны ввели новые ограничения против России после начала спецоперации на Украине. В основном они затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако результатом такого шага стал рост цен на энергоресурсы и продовольствие в США и европейских странах.Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике и в итоге ухудшат жизнь миллионов людей.
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россия
москва
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владимир путин, россия, москва, сша, санкции в отношении россии, в мире, политика, признание днр и лнр в россии
09:23 04.06.2022 (обновлено: 11:33 04.06.2022)
 
The Hill: Запад решил помириться с Россией

The Hill: экономический кризис заставил США и Европу искать компромисс с Россией

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Западные страны, осознав, что санкции и изоляция России не дают нужного эффекта, изо всех сил пытаются найти приемлемый путь к компромиссу, пишет Уильям Молони в статье для The Hill.
"Ограничительные меры наносят больший ущерб западной экономике. Рубль достиг двухлетнего максимума в мае, а российский энергетический и сельскохозяйственный экспорт приносит Москве рекордные доходы", — отмечается в публикации.
По мнению автора, США не смогли сплотить весь мир против России. Так, из 195 стран только 65 согласились присоединиться к режиму американских санкций. Между тем "гиганты" вроде Китая, Индии, Бразилии, Мексики и Индонезии отказались участвовать в экономической войне против Москвы.
"Все это говорит о том, что не Россия — самая изолированная сверхдержава мира, а, возможно, сами Соединенные Штаты", — подытожил обозреватель.
Западные страны ввели новые ограничения против России после начала спецоперации на Украине. В основном они затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако результатом такого шага стал рост цен на энергоресурсы и продовольствие в США и европейских странах.
Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике и в итоге ухудшат жизнь миллионов людей.
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