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В России стартовала избирательная кампания по выборам в сентябре - РИА Новости, 04.06.2022
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В России стартовала избирательная кампания по выборам в сентябре
В России стартовала избирательная кампания по выборам в сентябре - РИА Новости, 04.06.2022
В России стартовала избирательная кампания по выборам в сентябре
Стартовала избирательная кампания по выборам, назначенным в единый день голосования 11 сентября 2022 года, сообщила пресс-служба ЦИК. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T11:44
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политика
россия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Стартовала избирательная кампания по выборам, назначенным в единый день голосования 11 сентября 2022 года, сообщила пресс-служба ЦИК.В единый день голосования 11 сентября 2022 года в России пройдут избирательные кампании различного уровня, в том числе выборы 15 глав субъектов, выборы депутатов шести законодательных органов государственной власти в субъектах России.Кроме того, в единый день голосования пройдут выборы в регионах, чьи главы покинули свои посты.В мае главы Кировской, Саратовской, Рязанской и Томской областей, а также Марий Эл объявили об уходе со своих постов.
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политика, россия, цик рф
11:44 04.06.2022 (обновлено: 12:14 04.06.2022)
 
В России стартовала избирательная кампания по выборам в сентябре

ЦИК сообщил о старте кампании по выборам в единый день голосования 11 сентября 2022 года

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Стартовала избирательная кампания по выборам, назначенным в единый день голосования 11 сентября 2022 года, сообщила пресс-служба ЦИК.
В единый день голосования 11 сентября 2022 года в России пройдут избирательные кампании различного уровня, в том числе выборы 15 глав субъектов, выборы депутатов шести законодательных органов государственной власти в субъектах России.
Кроме того, в единый день голосования пройдут выборы в регионах, чьи главы покинули свои посты.
В мае главы Кировской, Саратовской, Рязанской и Томской областей, а также Марий Эл объявили об уходе со своих постов.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 17:25
Никаких поправок к сентябрьским выборам не готовится, заявила Памфилова
 
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