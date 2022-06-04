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В России стартовала избирательная кампания по выборам в сентябре
В России стартовала избирательная кампания по выборам в сентябре - РИА Новости, 04.06.2022
В России стартовала избирательная кампания по выборам в сентябре
Стартовала избирательная кампания по выборам, назначенным в единый день голосования 11 сентября 2022 года, сообщила пресс-служба ЦИК. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T11:44
2022-06-04T11:44
2022-06-04T12:14
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Стартовала избирательная кампания по выборам, назначенным в единый день голосования 11 сентября 2022 года, сообщила пресс-служба ЦИК.В единый день голосования 11 сентября 2022 года в России пройдут избирательные кампании различного уровня, в том числе выборы 15 глав субъектов, выборы депутатов шести законодательных органов государственной власти в субъектах России.Кроме того, в единый день голосования пройдут выборы в регионах, чьи главы покинули свои посты.В мае главы Кировской, Саратовской, Рязанской и Томской областей, а также Марий Эл объявили об уходе со своих постов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, цик рф
11:44 04.06.2022 (обновлено: 12:14 04.06.2022)
В России стартовала избирательная кампания по выборам в сентябре
ЦИК сообщил о старте кампании по выборам в единый день голосования 11 сентября 2022 года
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Стартовала избирательная кампания по выборам, назначенным в единый день голосования 11 сентября 2022 года, сообщила пресс-служба ЦИК.
В единый день голосования 11 сентября 2022 года в России
пройдут избирательные кампании различного уровня, в том числе выборы 15 глав субъектов, выборы депутатов шести законодательных органов государственной власти в субъектах России.
Кроме того, в единый день голосования пройдут выборы в регионах, чьи главы покинули свои посты.
В мае главы Кировской, Саратовской, Рязанской и Томской областей, а также Марий Эл объявили об уходе со своих постов.