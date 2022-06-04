https://ria.ru/20220604/vybory-1793103811.html

В России стартовала избирательная кампания по выборам в сентябре

В России стартовала избирательная кампания по выборам в сентябре - РИА Новости, 04.06.2022

В России стартовала избирательная кампания по выборам в сентябре

Стартовала избирательная кампания по выборам, назначенным в единый день голосования 11 сентября 2022 года, сообщила пресс-служба ЦИК. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T11:44

2022-06-04T11:44

2022-06-04T12:14

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россия

цик рф

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Стартовала избирательная кампания по выборам, назначенным в единый день голосования 11 сентября 2022 года, сообщила пресс-служба ЦИК.В единый день голосования 11 сентября 2022 года в России пройдут избирательные кампании различного уровня, в том числе выборы 15 глав субъектов, выборы депутатов шести законодательных органов государственной власти в субъектах России.Кроме того, в единый день голосования пройдут выборы в регионах, чьи главы покинули свои посты.В мае главы Кировской, Саратовской, Рязанской и Томской областей, а также Марий Эл объявили об уходе со своих постов.

https://ria.ru/20220518/vybory-1789292118.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, цик рф