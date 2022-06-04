https://ria.ru/20220604/vuzy-1793100993.html

Среди московских выпускников вырос спрос на IT-направления

Среди московских выпускников вырос спрос на IT-направления - РИА Новости, 04.06.2022

Среди московских выпускников вырос спрос на IT-направления

Самыми востребованными направлениями обучения в московских вузах остаются "экономика, менеджмент" и "юриспруденция", однако значительно вырос спрос по... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T11:18

2022-06-04T11:18

2022-06-04T11:18

москва

общество

образование - общество

владимир ефимов (политик)

сергей собянин

правительство г. москвы

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Самыми востребованными направлениями обучения в московских вузах остаются "экономика, менеджмент" и "юриспруденция", однако значительно вырос спрос по направлению "информатика и вычислительная техника", сообщается на сайте мэра столицы."Самыми популярными направлениями обучения в столичных вузах по-прежнему являются "экономика, менеджмент" и "юриспруденция": в 2021 году дипломы об окончании таких факультетов получили 43,2 процента выпускников, или 68,2 тысячи человек. Однако за последние годы эта доля снизилась на 13,3 процентного пункта. Так, в 2016 году на юристов, управленцев и экономистов приходилось 56,5 процента всех молодых специалистов", — приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.Отмечается, что в пятерку самых популярных специальностей вошли "образование и педагогика" — 7,3 тысячи выпускников, "информатика и вычислительная техника" — 6,6 тысячи специалистов, а также "СМИ и реклама" — 5,5 тысячи человек."Число первокурсников, обучающихся в столичных вузах по специальности "экономика и управление", за пять лет снизилось на два процента. В то же время на 7,6 процента выросло количество студентов, поступивших на направление "юриспруденция". А спрос на специальность "информатика и вычислительная техника" подскочил на 67 процентов", — приводятся слова министра правительства Москвы, главы департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова.Уточняется, что с поиском работы выпускникам помогают специалисты службы занятости населения. В агрегированной базе молодым соискателям без опыта работы предлагают более 56 тысяч вакансий."Значительная часть выпускников, обращающихся за помощью в службу занятости, не имеет релевантного опыта работы. Наша задача — помочь им сориентироваться в реалиях современного рынка, сформировать реалистичные ожидания в части дохода, предложить оптимальный вариант трудоустройства. За последние два года более 80 тысяч молодых соискателей трудоустроились при поддержке службы занятости. Из них около 25 тысяч — без опыта работы", — приводятся слова руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгения Стружака.Также высокий спрос на молодых специалистов наблюдается в сфере оптовой и розничной торговли, транспорта, строительства и сервисной индустрии. Работодатели из этих отраслей предлагают почти 30 тысяч вакансий.

https://ria.ru/20220603/fursin-1792708919.html

https://ria.ru/20220523/ege-1790169673.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, образование - общество, владимир ефимов (политик), сергей собянин, правительство г. москвы