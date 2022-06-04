22:05 04.06.2022 (обновлено: 22:35 04.06.2022)
ВСУ обстреляли поселок Лидиевка под Донецком, пробит газопровод
ВСУ обстреляли поселок Лидиевка под Донецком, пробит газопровод
© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий ВСУ в Киевской области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий ВСУ в Киевской области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Поселок Лидиевка Кировского района Донецка оказался под обстрелом украинских войск, пробит газопровод большого давления, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Ранее в субботу сообщалось об обстрелах Кировского района со стороны украинских войск.
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"Под обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) пос. Лидиевка Кировского района. Пробит газопровод большого давления. Информация уточняется", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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