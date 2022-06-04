https://ria.ru/20220604/vsu-1793200811.html

ВСУ обстреляли поселок Лидиевка под Донецком, пробит газопровод

ВСУ обстреляли поселок Лидиевка под Донецком, пробит газопровод - РИА Новости, 04.06.2022

ВСУ обстреляли поселок Лидиевка под Донецком, пробит газопровод

Поселок Лидиевка Кировского района Донецка оказался под обстрелом украинских войск, пробит газопровод большого давления, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T22:05

2022-06-04T22:05

2022-06-04T22:35

украина

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кировский район

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Поселок Лидиевка Кировского района Донецка оказался под обстрелом украинских войск, пробит газопровод большого давления, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин.Ранее в субботу сообщалось об обстрелах Кировского района со стороны украинских войск."Под обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) пос. Лидиевка Кировского района. Пробит газопровод большого давления. Информация уточняется", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220531/urok-1791878036.html

https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html

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украина, в мире, владимир путин, кировский район, россия