Чеченские врачи помогают военным и жителям ЛНР в госпитале в Рубежном
Андалов: чеченские врачи продолжают помогать бойцам и жителям ЛНР в Рубежном
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМедсестра готовит операционную во временном госпитале
Медсестра готовит операционную во временном госпитале. Архивное фото
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 4 июн - РИА Новости. Врачи из Чеченской Республики продолжают оказывать помощь военнослужащим и мирным жителям в открытом в мае военном госпитале в освобожденном Рубежном в Луганской Народной Республике, рассказал журналистам работающий там врач Вахид Андалов.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в освобожденном в конце апреля городе Рубежное в ЛНР, начал работать военный госпиталь.
"Общеколлективный диагноз (поступающих в госпиталь жителей Рубежного – ред.) – это пневмонии, бронхиты, плюс гипертонические кризы бывают, поступают также гражданские с осколочными ранениями. Говорят, что пошли за водой, а там откуда ни возьмись осколок попал", - рассказал врач.
Он уточнил, что приехал в Донбасс в марте, работал в ДНР, а сейчас оказывает помощь жителям Рубежного. По словам Андалова, в данный момент в больнице работают пять врачей из Чеченской Республики: нейрохирург, травматолог, уролог и специалист УЗИ, медсестер взяли местных. Госпиталь полностью обеспечен необходимым оборудованием и медикаментами, на данный момент это единственное место в городе, где из крана течет вода.
"Много местных жителей приходит, они долгое время были без медицинской помощи, по утрам здесь очередь. Некоторым оказываем помощь и отпускаем домой, некоторые лежат у нас", - рассказал врач.