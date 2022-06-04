https://ria.ru/20220604/vrachi-1793189250.html

Чеченские врачи помогают военным и жителям ЛНР в госпитале в Рубежном

Чеченские врачи помогают военным и жителям ЛНР в госпитале в Рубежном - РИА Новости, 04.06.2022

Чеченские врачи помогают военным и жителям ЛНР в госпитале в Рубежном

Врачи из Чеченской Республики продолжают оказывать помощь военнослужащим и мирным жителям в открытом в мае военном госпитале в освобожденном Рубежном в... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T20:04

2022-06-04T20:04

2022-06-04T20:04

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

в мире

рамзан кадыров

рубежное

луганская народная республика

донбасс

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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 4 июн - РИА Новости. Врачи из Чеченской Республики продолжают оказывать помощь военнослужащим и мирным жителям в открытом в мае военном госпитале в освобожденном Рубежном в Луганской Народной Республике, рассказал журналистам работающий там врач Вахид Андалов.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в освобожденном в конце апреля городе Рубежное в ЛНР, начал работать военный госпиталь.Он уточнил, что приехал в Донбасс в марте, работал в ДНР, а сейчас оказывает помощь жителям Рубежного. По словам Андалова, в данный момент в больнице работают пять врачей из Чеченской Республики: нейрохирург, травматолог, уролог и специалист УЗИ, медсестер взяли местных. Госпиталь полностью обеспечен необходимым оборудованием и медикаментами, на данный момент это единственное место в городе, где из крана течет вода."Много местных жителей приходит, они долгое время были без медицинской помощи, по утрам здесь очередь. Некоторым оказываем помощь и отпускаем домой, некоторые лежат у нас", - рассказал врач.

https://ria.ru/20220604/spetsoperatsiya-1793109471.html

рубежное

луганская народная республика

донбасс

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, в мире, рамзан кадыров, рубежное, луганская народная республика, донбасс