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Чеченские врачи помогают военным и жителям ЛНР в госпитале в Рубежном - РИА Новости, 04.06.2022
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https://ria.ru/20220604/vrachi-1793189250.html
Чеченские врачи помогают военным и жителям ЛНР в госпитале в Рубежном
Чеченские врачи помогают военным и жителям ЛНР в госпитале в Рубежном - РИА Новости, 04.06.2022
Чеченские врачи помогают военным и жителям ЛНР в госпитале в Рубежном
Врачи из Чеченской Республики продолжают оказывать помощь военнослужащим и мирным жителям в открытом в мае военном госпитале в освобожденном Рубежном в... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T20:04
2022-06-04T20:04
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
в мире
рамзан кадыров
рубежное
луганская народная республика
донбасс
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 4 июн - РИА Новости. Врачи из Чеченской Республики продолжают оказывать помощь военнослужащим и мирным жителям в открытом в мае военном госпитале в освобожденном Рубежном в Луганской Народной Республике, рассказал журналистам работающий там врач Вахид Андалов.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в освобожденном в конце апреля городе Рубежное в ЛНР, начал работать военный госпиталь.Он уточнил, что приехал в Донбасс в марте, работал в ДНР, а сейчас оказывает помощь жителям Рубежного. По словам Андалова, в данный момент в больнице работают пять врачей из Чеченской Республики: нейрохирург, травматолог, уролог и специалист УЗИ, медсестер взяли местных. Госпиталь полностью обеспечен необходимым оборудованием и медикаментами, на данный момент это единственное место в городе, где из крана течет вода."Много местных жителей приходит, они долгое время были без медицинской помощи, по утрам здесь очередь. Некоторым оказываем помощь и отпускаем домой, некоторые лежат у нас", - рассказал врач.
https://ria.ru/20220604/spetsoperatsiya-1793109471.html
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здоровье - общество, в мире, рамзан кадыров, рубежное, луганская народная республика, донбасс
20:04 04.06.2022
 
Чеченские врачи помогают военным и жителям ЛНР в госпитале в Рубежном

Андалов: чеченские врачи продолжают помогать бойцам и жителям ЛНР в Рубежном

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМедсестра готовит операционную во временном госпитале
Медсестра готовит операционную во временном госпитале - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
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Медсестра готовит операционную во временном госпитале. Архивное фото
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 4 июн - РИА Новости. Врачи из Чеченской Республики продолжают оказывать помощь военнослужащим и мирным жителям в открытом в мае военном госпитале в освобожденном Рубежном в Луганской Народной Республике, рассказал журналистам работающий там врач Вахид Андалов.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в освобожденном в конце апреля городе Рубежное в ЛНР, начал работать военный госпиталь.
"Общеколлективный диагноз (поступающих в госпиталь жителей Рубежного – ред.) – это пневмонии, бронхиты, плюс гипертонические кризы бывают, поступают также гражданские с осколочными ранениями. Говорят, что пошли за водой, а там откуда ни возьмись осколок попал", - рассказал врач.
Он уточнил, что приехал в Донбасс в марте, работал в ДНР, а сейчас оказывает помощь жителям Рубежного. По словам Андалова, в данный момент в больнице работают пять врачей из Чеченской Республики: нейрохирург, травматолог, уролог и специалист УЗИ, медсестер взяли местных. Госпиталь полностью обеспечен необходимым оборудованием и медикаментами, на данный момент это единственное место в городе, где из крана течет вода.
"Много местных жителей приходит, они долгое время были без медицинской помощи, по утрам здесь очередь. Некоторым оказываем помощь и отпускаем домой, некоторые лежат у нас", - рассказал врач.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.06.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоВ миреРамзан КадыровРубежноеЛуганская Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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