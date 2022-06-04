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Россияне при оформлении визы в Мексику получают отказ на украинском языке - РИА Новости, 04.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220604/viza-1793071173.html
Россияне при оформлении визы в Мексику получают отказ на украинском языке
Россияне при оформлении визы в Мексику получают отказ на украинском языке - РИА Новости, 04.06.2022
Россияне при оформлении визы в Мексику получают отказ на украинском языке
Граждане, пытающиеся оформить электронное разрешение для въезда в Мексику на сайте посольства этой страны в России, получают отказ в оказании этой услуги,... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T02:40
2022-06-04T11:55
туризм
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июн — РИА Новости. Граждане, пытающиеся оформить электронное разрешение для въезда в Мексику на сайте посольства этой страны в России, получают отказ в оказании этой услуги, причем сам отказ приходит на украинском языке, убедился корреспондент РИА Новости.Россияне, направляющиеся в Мексику в туристических целях, с января 2017 года имеют право въехать в страну по электронной визе, но только воздушным путем. Разрешение не нужно оформлять тем, у кого есть действующая виза Канады, США, Японии, Великобритании или любого из государств, входящих в Шенгенскую зону, а также постоянный вид на жительство нескольких стран, указано на сайте посольства Мексики.Для оформления электронного разрешения необходимо заполнить на сайте дипмиссии анкету с личными данными, включая гражданство, указать даты посещения Мексики.Теперь же если указать гражданство "Россия", то после заполнения анкеты на экране появляется текст на украинском языке, в котором говорится, что запрос "не обработан".Комментарием мексиканского посольства или МИД страны РИА Новости пока не располагает.
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мексика, россия, в мире, сша, япония, канада, великобритания, новости - туризм
02:40 04.06.2022 (обновлено: 11:55 04.06.2022)
 
Россияне при оформлении визы в Мексику получают отказ на украинском языке

Россияне, оформляя визу на сайте посольства Мексики, получают отказ на украинском языке

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июн — РИА Новости. Граждане, пытающиеся оформить электронное разрешение для въезда в Мексику на сайте посольства этой страны в России, получают отказ в оказании этой услуги, причем сам отказ приходит на украинском языке, убедился корреспондент РИА Новости.
Россияне, направляющиеся в Мексику в туристических целях, с января 2017 года имеют право въехать в страну по электронной визе, но только воздушным путем. Разрешение не нужно оформлять тем, у кого есть действующая виза Канады, США, Японии, Великобритании или любого из государств, входящих в Шенгенскую зону, а также постоянный вид на жительство нескольких стран, указано на сайте посольства Мексики.
Для оформления электронного разрешения необходимо заполнить на сайте дипмиссии анкету с личными данными, включая гражданство, указать даты посещения Мексики.
Теперь же если указать гражданство "Россия", то после заполнения анкеты на экране появляется текст на украинском языке, в котором говорится, что запрос "не обработан".
Комментарием мексиканского посольства или МИД страны РИА Новости пока не располагает.
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