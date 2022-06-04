https://ria.ru/20220604/ves-1793065482.html
Россиянам рассказали о неочевидной причине набора веса
Россиянам рассказали о неочевидной причине набора веса - РИА Новости, 04.06.2022
Россиянам рассказали о неочевидной причине набора веса
Контроль за количеством потребляемых калорий лежит в основе большинства программ снижения веса, но есть категория продуктов, которая нарушает все расчеты,... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T02:15
2022-06-04T02:15
2022-06-04T02:15
общество
россия
елена соломатина
диеты
алкоголь
питание
здоровье
ожирение
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Контроль за количеством потребляемых калорий лежит в основе большинства программ снижения веса, но есть категория продуктов, которая нарушает все расчеты, отметила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.Алкогольные напитки могут приводить к более быстрому набору лишних килограммов, чем другие продукты, содержащие аналогичное количество калорий, считает она. По словам диетолога, употребление спиртного нередко становится неочевидной причиной ожирения.Одна из причин такого воздействия спиртного на организм связана с реакцией печени на этанол, пояснила диетолог."Этиловый спирт (основа алкогольных напитков. — Прим. ред.) — это токсин. На время обезвреживания этого вещества все остальные процессы в организме замедляются. Печень должна переработать и вывести его из организма, пока этанол не повредил мозг человека. Поэтому этанол замедляет скорость переработки пищи", — добавила Соломатина.Кроме того, прием алкоголя способствует резкому повышению уровня глюкозы в крови и запускает в организме процессы, ведущие к отложению жиров, продолжила она."Если мы пьем пиво или любой другой алкоголь, то уровень глюкозы в крови резко возрастает, и организм начинает выделять инсулин. Этот гормон не только утилизирует излишнюю глюкозу, но и активно приводит к отложению жиров", — предупредила Соломатина.
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общество, россия, елена соломатина, диеты, алкоголь, питание, здоровье, ожирение
Россиянам рассказали о неочевидной причине набора веса
Диетолог Соломатина: алкогольные напитки могут приводить к быстрому набору лишнего веса
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости.
Контроль за количеством потребляемых калорий лежит в основе большинства программ снижения веса, но есть категория продуктов, которая нарушает все расчеты, отметила в интервью радио Sputnik
кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.
Алкогольные
напитки могут приводить к более быстрому набору лишних килограммов, чем другие продукты, содержащие аналогичное количество калорий, считает она. По словам диетолога, употребление спиртного нередко становится неочевидной причиной ожирения.
"В пиве килокалорий столько же, сколько в томатном соке, но эффект от употребления этих напитков будет совершенно разным", — сказала Соломатина.
Одна из причин такого воздействия спиртного на организм связана с реакцией печени на этанол, пояснила диетолог.
"Этиловый спирт (основа алкогольных напитков. — Прим. ред.) — это токсин. На время обезвреживания этого вещества все остальные процессы в организме замедляются. Печень должна переработать и вывести его из организма, пока этанол не повредил мозг человека. Поэтому этанол замедляет скорость переработки пищи", — добавила Соломатина.
Кроме того, прием алкоголя способствует резкому повышению уровня глюкозы в крови и запускает в организме процессы, ведущие к отложению жиров, продолжила она.
"Если мы пьем пиво или любой другой алкоголь, то уровень глюкозы в крови резко возрастает, и организм начинает выделять инсулин. Этот гормон не только утилизирует излишнюю глюкозу, но и активно приводит к отложению жиров", — предупредила Соломатина.