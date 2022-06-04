https://ria.ru/20220604/ves-1793065482.html

Россиянам рассказали о неочевидной причине набора веса

Россиянам рассказали о неочевидной причине набора веса - РИА Новости, 04.06.2022

Россиянам рассказали о неочевидной причине набора веса

Контроль за количеством потребляемых калорий лежит в основе большинства программ снижения веса, но есть категория продуктов, которая нарушает все расчеты,... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T02:15

2022-06-04T02:15

2022-06-04T02:15

общество

россия

елена соломатина

диеты

алкоголь

питание

здоровье

ожирение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727212473_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_c8623f9e417ca0f1b717fb7ea95a5eb2.jpg

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Контроль за количеством потребляемых калорий лежит в основе большинства программ снижения веса, но есть категория продуктов, которая нарушает все расчеты, отметила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.Алкогольные напитки могут приводить к более быстрому набору лишних килограммов, чем другие продукты, содержащие аналогичное количество калорий, считает она. По словам диетолога, употребление спиртного нередко становится неочевидной причиной ожирения.Одна из причин такого воздействия спиртного на организм связана с реакцией печени на этанол, пояснила диетолог."Этиловый спирт (основа алкогольных напитков. — Прим. ред.) — это токсин. На время обезвреживания этого вещества все остальные процессы в организме замедляются. Печень должна переработать и вывести его из организма, пока этанол не повредил мозг человека. Поэтому этанол замедляет скорость переработки пищи", — добавила Соломатина.Кроме того, прием алкоголя способствует резкому повышению уровня глюкозы в крови и запускает в организме процессы, ведущие к отложению жиров, продолжила она."Если мы пьем пиво или любой другой алкоголь, то уровень глюкозы в крови резко возрастает, и организм начинает выделять инсулин. Этот гормон не только утилизирует излишнюю глюкозу, но и активно приводит к отложению жиров", — предупредила Соломатина.

https://ria.ru/20220523/zhivot-1790064381.html

https://ria.ru/20220421/vyatgu-1784483967.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, елена соломатина, диеты, алкоголь, питание, здоровье, ожирение