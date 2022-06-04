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Посольство отвергло обвинения США в гонениях на веру в России - РИА Новости, 04.06.2022
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Религия
https://ria.ru/20220604/vera-1793070560.html
Посольство отвергло обвинения США в гонениях на веру в России
Посольство отвергло обвинения США в гонениях на веру в России - РИА Новости, 04.06.2022
Посольство отвергло обвинения США в гонениях на веру в России
Посольство России в США отвергло обвинения Госдепартамента в "систематических и вопиющих" нарушениях религиозных прав в стране и заявило, что толерантность — "у РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T02:11
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религия
в мире
сша
ближний восток
северная африка
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Посольство России в США отвергло обвинения Госдепартамента в "систематических и вопиющих" нарушениях религиозных прав в стране и заявило, что толерантность — "у россиян в крови".Традиционные упреки, включенные в ежегодный доклад о свободе вероисповедания в мире, дипмиссия назвала "бесцеремонным навешиванием ярлыков" на неугодные государства, чтобы получить повод для вмешательства в их внутренние дела.Посольство также обвинило Соединенные Штаты в провоцировании межконфессиональной напряженности в странах Ближнего Востока, Северной Африки, бывшей Югославии в угоду своим геополитическим интересам."Подобные действия всегда приводили к конфликтам и многочисленным жертвам", — заключили дипломаты.
https://ria.ru/20220603/pravoslavie-1792933837.html
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в мире, сша, ближний восток, северная африка, вашингтон
02:11 04.06.2022 (обновлено: 07:30 04.06.2022)
 
Посольство отвергло обвинения США в гонениях на веру в России

Посольство в Вашингтоне отвергло обвинения госдепартамента США в гонениях на веру в России

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Здание посольства России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Посольство России в США отвергло обвинения Госдепартамента в "систематических и вопиющих" нарушениях религиозных прав в стране и заявило, что толерантность — "у россиян в крови".
Традиционные упреки, включенные в ежегодный доклад о свободе вероисповедания в мире, дипмиссия назвала "бесцеремонным навешиванием ярлыков" на неугодные государства, чтобы получить повод для вмешательства в их внутренние дела.

"Хотели бы напомнить, что Россия изначально складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство. У россиян в крови — выстраивать взаимоуважительные и толерантные отношения с представителями различных этносов и религий. Защита прав верующих — наш безусловный приоритет. Никаких религиозных преследований у нас нет", — отмечается в заявлении.

Посольство также обвинило Соединенные Штаты в провоцировании межконфессиональной напряженности в странах Ближнего Востока, Северной Африки, бывшей Югославии в угоду своим геополитическим интересам.
"Подобные действия всегда приводили к конфликтам и многочисленным жертвам", — заключили дипломаты.
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