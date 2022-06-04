02:11 04.06.2022 (обновлено: 07:30 04.06.2022)
Посольство отвергло обвинения США в гонениях на веру в России
Посольство в Вашингтоне отвергло обвинения госдепартамента США в гонениях на веру в России
Здание посольства России в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Посольство России в США отвергло обвинения Госдепартамента в "систематических и вопиющих" нарушениях религиозных прав в стране и заявило, что толерантность — "у россиян в крови".
Традиционные упреки, включенные в ежегодный доклад о свободе вероисповедания в мире, дипмиссия назвала "бесцеремонным навешиванием ярлыков" на неугодные государства, чтобы получить повод для вмешательства в их внутренние дела.
"Хотели бы напомнить, что Россия изначально складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство. У россиян в крови — выстраивать взаимоуважительные и толерантные отношения с представителями различных этносов и религий. Защита прав верующих — наш безусловный приоритет. Никаких религиозных преследований у нас нет", — отмечается в заявлении.
Посольство также обвинило Соединенные Штаты в провоцировании межконфессиональной напряженности в странах Ближнего Востока, Северной Африки, бывшей Югославии в угоду своим геополитическим интересам.
"Подобные действия всегда приводили к конфликтам и многочисленным жертвам", — заключили дипломаты.