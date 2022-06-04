https://ria.ru/20220604/vera-1793070560.html

Посольство отвергло обвинения США в гонениях на веру в России

Посольство отвергло обвинения США в гонениях на веру в России - РИА Новости, 04.06.2022

Посольство отвергло обвинения США в гонениях на веру в России

Посольство России в США отвергло обвинения Госдепартамента в "систематических и вопиющих" нарушениях религиозных прав в стране и заявило, что толерантность — "у РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T02:11

2022-06-04T02:11

2022-06-04T07:30

религия

в мире

сша

ближний восток

северная африка

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728428591_88:370:3072:2048_1920x0_80_0_0_4fdcc9913e3bbec4cbb9e04e43e7848e.jpg

ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Посольство России в США отвергло обвинения Госдепартамента в "систематических и вопиющих" нарушениях религиозных прав в стране и заявило, что толерантность — "у россиян в крови".Традиционные упреки, включенные в ежегодный доклад о свободе вероисповедания в мире, дипмиссия назвала "бесцеремонным навешиванием ярлыков" на неугодные государства, чтобы получить повод для вмешательства в их внутренние дела.Посольство также обвинило Соединенные Штаты в провоцировании межконфессиональной напряженности в странах Ближнего Востока, Северной Африки, бывшей Югославии в угоду своим геополитическим интересам."Подобные действия всегда приводили к конфликтам и многочисленным жертвам", — заключили дипломаты.

https://ria.ru/20220603/pravoslavie-1792933837.html

сша

ближний восток

северная африка

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, ближний восток, северная африка, вашингтон