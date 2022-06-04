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Эксперт объяснил, почему наличную валюту лучше не продавать - РИА Новости, 04.06.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220604/valyuta-1793066402.html
Эксперт объяснил, почему наличную валюту лучше не продавать
Эксперт объяснил, почему наличную валюту лучше не продавать - РИА Новости, 04.06.2022
Эксперт объяснил, почему наличную валюту лучше не продавать
Если у вас еще есть наличная валюта и вы выбираете оптимальный момент для ее продажи, то стоит обменять ее не сейчас, а попозже, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T01:15
2022-06-04T10:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
олег сыроваткин
открытие инвестиции
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Если у вас еще есть наличная валюта и вы выбираете оптимальный момент для ее продажи, то стоит обменять ее не сейчас, а попозже, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.Эксперт ожидает ослабления рубля в течение ближайших месяцев, в частности из-за постепенного смягчения регуляторных ограничений оборота валюты. Кроме того, во втором полугодии может заметно сократиться приток валюты на Мосбиржу в связи с предполагаемым снижением физического объема российского экспорта и/или снижения цен на сырье.В то же время Сыроваткин отметил, что пока доходность однолетних рублевых банковских вкладов составляет около 11-12 процентов годовых, а валютных (доллар и евро) — около 1,5-3,0 процента.Таким образом, даже если рубль подешевеет к этим валютам, но не более чем на восемь-девять процентов, оставаться в рубле будет все еще выгодно, считает собеседник агентства.
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экономика, россия, московская биржа, олег сыроваткин, открытие инвестиции
01:15 04.06.2022 (обновлено: 10:30 04.06.2022)
 
Эксперт объяснил, почему наличную валюту лучше не продавать

Аналитик Сыроваткин спрогнозировал ослабление рубля в течение ближайших месяцев

© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости
Российский рубль. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Если у вас еще есть наличная валюта и вы выбираете оптимальный момент для ее продажи, то стоит обменять ее не сейчас, а попозже, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.
Эксперт ожидает ослабления рубля в течение ближайших месяцев, в частности из-за постепенного смягчения регуляторных ограничений оборота валюты. Кроме того, во втором полугодии может заметно сократиться приток валюты на Мосбиржу в связи с предполагаемым снижением физического объема российского экспорта и/или снижения цен на сырье.
"Власти России, похоже, считают укрепление рубля избыточным и хотят как минимум ограничить его рост, а то и ослабить", — считает аналитик.
В то же время Сыроваткин отметил, что пока доходность однолетних рублевых банковских вкладов составляет около 11-12 процентов годовых, а валютных (доллар и евро) — около 1,5-3,0 процента.
Таким образом, даже если рубль подешевеет к этим валютам, но не более чем на восемь-девять процентов, оставаться в рубле будет все еще выгодно, считает собеседник агентства.
Электронное табло со знаками доллара и евро - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияМосковская биржаОлег СыроваткинОткрытие Инвестиции
 
 
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