https://ria.ru/20220604/valyuta-1793066402.html

Эксперт объяснил, почему наличную валюту лучше не продавать

Эксперт объяснил, почему наличную валюту лучше не продавать - РИА Новости, 04.06.2022

Эксперт объяснил, почему наличную валюту лучше не продавать

Если у вас еще есть наличная валюта и вы выбираете оптимальный момент для ее продажи, то стоит обменять ее не сейчас, а попозже, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T01:15

2022-06-04T01:15

2022-06-04T10:30

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

московская биржа

олег сыроваткин

открытие инвестиции

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Если у вас еще есть наличная валюта и вы выбираете оптимальный момент для ее продажи, то стоит обменять ее не сейчас, а попозже, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.Эксперт ожидает ослабления рубля в течение ближайших месяцев, в частности из-за постепенного смягчения регуляторных ограничений оборота валюты. Кроме того, во втором полугодии может заметно сократиться приток валюты на Мосбиржу в связи с предполагаемым снижением физического объема российского экспорта и/или снижения цен на сырье.В то же время Сыроваткин отметил, что пока доходность однолетних рублевых банковских вкладов составляет около 11-12 процентов годовых, а валютных (доллар и евро) — около 1,5-3,0 процента.Таким образом, даже если рубль подешевеет к этим валютам, но не более чем на восемь-девять процентов, оставаться в рубле будет все еще выгодно, считает собеседник агентства.

https://ria.ru/20220601/rubl-1792226792.html

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экономика, россия, московская биржа, олег сыроваткин, открытие инвестиции