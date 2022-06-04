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Эксперт объяснил, почему наличную валюту лучше не продавать
Эксперт объяснил, почему наличную валюту лучше не продавать - РИА Новости, 04.06.2022
Эксперт объяснил, почему наличную валюту лучше не продавать
Если у вас еще есть наличная валюта и вы выбираете оптимальный момент для ее продажи, то стоит обменять ее не сейчас, а попозже, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T01:15
2022-06-04T01:15
2022-06-04T10:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
олег сыроваткин
открытие инвестиции
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Если у вас еще есть наличная валюта и вы выбираете оптимальный момент для ее продажи, то стоит обменять ее не сейчас, а попозже, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.Эксперт ожидает ослабления рубля в течение ближайших месяцев, в частности из-за постепенного смягчения регуляторных ограничений оборота валюты. Кроме того, во втором полугодии может заметно сократиться приток валюты на Мосбиржу в связи с предполагаемым снижением физического объема российского экспорта и/или снижения цен на сырье.В то же время Сыроваткин отметил, что пока доходность однолетних рублевых банковских вкладов составляет около 11-12 процентов годовых, а валютных (доллар и евро) — около 1,5-3,0 процента.Таким образом, даже если рубль подешевеет к этим валютам, но не более чем на восемь-девять процентов, оставаться в рубле будет все еще выгодно, считает собеседник агентства.
https://ria.ru/20220601/rubl-1792226792.html
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экономика, россия, московская биржа, олег сыроваткин, открытие инвестиции
01:15 04.06.2022 (обновлено: 10:30 04.06.2022)
Эксперт объяснил, почему наличную валюту лучше не продавать
Аналитик Сыроваткин спрогнозировал ослабление рубля в течение ближайших месяцев