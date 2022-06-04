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Американский генерал озвучил последний вариант для ВСУ - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793189386.html
Американский генерал озвучил последний вариант для ВСУ
Американский генерал озвучил последний вариант для ВСУ - РИА Новости, 04.06.2022
Американский генерал озвучил последний вариант для ВСУ
Ситуация на Украине складывается не в пользу Киева, поэтому ему следует как можно скорее начать переговоры, заявил бывший заместитель главы Европейского... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T20:06
2022-06-04T21:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ситуация на Украине складывается не в пользу Киева, поэтому ему следует как можно скорее начать переговоры, заявил бывший заместитель главы Европейского командования вооруженных сил США генерал-лейтенант Стивен Твитти во время выступления на Совете по международным отношениям. "Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем слабее будет становится позиция Украины на будущих переговорах. Если ей будет нечего предложить, то она может потерять по итогу намного больше, чем планировал", — отметил Твитти.Он добавил, что в руках российских вооруженных сил сейчас сосредоточена "чертовски большая боевая мощь", которой нет у Киева.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва четко озвучила требования к Украине, Киеву они хорошо известны, но местные власти отказываются от переговоров, вероятно, под нажимом западных кураторов.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220604/ssha-1793149514.html
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в мире, украина, россия
20:06 04.06.2022 (обновлено: 21:13 04.06.2022)
 
Американский генерал озвучил последний вариант для ВСУ

Генерал ВС США Твитти призвал Киев как можно скорее согласиться на переговоры с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ситуация на Украине складывается не в пользу Киева, поэтому ему следует как можно скорее начать переговоры, заявил бывший заместитель главы Европейского командования вооруженных сил США генерал-лейтенант Стивен Твитти во время выступления на Совете по международным отношениям.
"Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем слабее будет становится позиция Украины на будущих переговорах. Если ей будет нечего предложить, то она может потерять по итогу намного больше, чем планировал", — отметил Твитти.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
16:01Специальная военная операция на Украине
"Будет катастрофа". В США заговорили об отказе от Украины
Он добавил, что в руках российских вооруженных сил сейчас сосредоточена "чертовски большая боевая мощь", которой нет у Киева.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва четко озвучила требования к Украине, Киеву они хорошо известны, но местные власти отказываются от переговоров, вероятно, под нажимом западных кураторов.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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