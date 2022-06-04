https://ria.ru/20220604/ukraina-1793189386.html

Американский генерал озвучил последний вариант для ВСУ

Американский генерал озвучил последний вариант для ВСУ - РИА Новости, 04.06.2022

Американский генерал озвучил последний вариант для ВСУ

Ситуация на Украине складывается не в пользу Киева, поэтому ему следует как можно скорее начать переговоры, заявил бывший заместитель главы Европейского... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T20:06

2022-06-04T20:06

2022-06-04T21:13

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ситуация на Украине складывается не в пользу Киева, поэтому ему следует как можно скорее начать переговоры, заявил бывший заместитель главы Европейского командования вооруженных сил США генерал-лейтенант Стивен Твитти во время выступления на Совете по международным отношениям. "Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем слабее будет становится позиция Украины на будущих переговорах. Если ей будет нечего предложить, то она может потерять по итогу намного больше, чем планировал", — отметил Твитти.Он добавил, что в руках российских вооруженных сил сейчас сосредоточена "чертовски большая боевая мощь", которой нет у Киева.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва четко озвучила требования к Украине, Киеву они хорошо известны, но местные власти отказываются от переговоров, вероятно, под нажимом западных кураторов.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220604/ssha-1793149514.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, россия