20:06 04.06.2022 (обновлено: 21:13 04.06.2022)
Американский генерал озвучил последний вариант для ВСУ
Генерал ВС США Твитти призвал Киев как можно скорее согласиться на переговоры с Россией
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ситуация на Украине складывается не в пользу Киева, поэтому ему следует как можно скорее начать переговоры, заявил бывший заместитель главы Европейского командования вооруженных сил США генерал-лейтенант Стивен Твитти во время выступления на Совете по международным отношениям.
"Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем слабее будет становится позиция Украины на будущих переговорах. Если ей будет нечего предложить, то она может потерять по итогу намного больше, чем планировал", — отметил Твитти.
Он добавил, что в руках российских вооруженных сил сейчас сосредоточена "чертовски большая боевая мощь", которой нет у Киева.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва четко озвучила требования к Украине, Киеву они хорошо известны, но местные власти отказываются от переговоров, вероятно, под нажимом западных кураторов.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.