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Политолог разъяснил значение поставок американского РСЗО HIMARS на Украину - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793171572.html
Политолог разъяснил значение поставок американского РСЗО HIMARS на Украину
Политолог разъяснил значение поставок американского РСЗО HIMARS на Украину - РИА Новости, 04.06.2022
Политолог разъяснил значение поставок американского РСЗО HIMARS на Украину
Вооружения и техника, поставка которых на Украину предусматривается в рамках нового пакета военной помощи администрации Джо Байдена этой стране, несут угрозу... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T17:51
2022-06-04T18:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
дмитрий медведев
россия
сша
украина
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БАКУ, 4 июн – РИА Новости. Вооружения и техника, поставка которых на Украину предусматривается в рамках нового пакета военной помощи администрации Джо Байдена этой стране, несут угрозу непосредственно Москве и означают попытку осуществления прямой агрессии против РФ со стороны США, заявил РИА Новости российский политолог Александр Перенджиев.Ранее США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о неиспользовании против РФ оружия, поставленного США, сообщил, что у России нет кредита доверия к украинской стороне, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе."Поставляемые со стороны США официальному Киеву подобные вооружения и военная техника несут прямую угрозу не только приграничным с Украиной российским регионам, но и непосредственно самой Москве и в целом Центральному макрорегиону Российской Федерации. То есть такая поставка вооружений является попыткой осуществления прямой агрессии против нашей страны со стороны уже не Украины, а США! Именно так и не иначе надо рассматривать данные действия официального Вашингтона", - уверен Перенджиев.По словам собеседника агентства, все заявления Байдена о том, что США этими поставками лишь хотят помочь Украине, как говорится, "в пользу бедных". "А по сути мы видим попытку прикрыться официальным Киевом, завуалировать ничем не прикрытую агрессию против России со стороны США и других стран НАТО. Поэтому мы, Россия, вступаем в прямое военное противоборство с Соединенными Штатами", - считает эксперт.Российский политолог добавил, что на это обстоятельство представители официальной Москвы пока лишь дают прямой намек. "Например, такой намек сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем интервью телеканалу Al Jazeera, указывая на то, что центры принятия решений удара по России находятся вне территории Украины", - отметил он.
https://ria.ru/20220603/ukraina-1793035561.html
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в мире, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), дмитрий медведев, россия, сша, украина, верховная рада украины, нато
17:51 04.06.2022 (обновлено: 18:00 04.06.2022)
 
Политолог разъяснил значение поставок американского РСЗО HIMARS на Украину

Политолог Перенджиев назвал поставки РСЗО HIMARS Киеву прямой агрессией США против России

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer Reyes РСЗО HIMARS
 РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer Reyes
РСЗО HIMARS. Архивное фото
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БАКУ, 4 июн – РИА Новости. Вооружения и техника, поставка которых на Украину предусматривается в рамках нового пакета военной помощи администрации Джо Байдена этой стране, несут угрозу непосредственно Москве и означают попытку осуществления прямой агрессии против РФ со стороны США, заявил РИА Новости российский политолог Александр Перенджиев.
Ранее США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о неиспользовании против РФ оружия, поставленного США, сообщил, что у России нет кредита доверия к украинской стороне, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
"Поставляемые со стороны США официальному Киеву подобные вооружения и военная техника несут прямую угрозу не только приграничным с Украиной российским регионам, но и непосредственно самой Москве и в целом Центральному макрорегиону Российской Федерации. То есть такая поставка вооружений является попыткой осуществления прямой агрессии против нашей страны со стороны уже не Украины, а США! Именно так и не иначе надо рассматривать данные действия официального Вашингтона", - уверен Перенджиев.
По словам собеседника агентства, все заявления Байдена о том, что США этими поставками лишь хотят помочь Украине, как говорится, "в пользу бедных". "А по сути мы видим попытку прикрыться официальным Киевом, завуалировать ничем не прикрытую агрессию против России со стороны США и других стран НАТО. Поэтому мы, Россия, вступаем в прямое военное противоборство с Соединенными Штатами", - считает эксперт.
Российский политолог добавил, что на это обстоятельство представители официальной Москвы пока лишь дают прямой намек. "Например, такой намек сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем интервью телеканалу Al Jazeera, указывая на то, что центры принятия решений удара по России находятся вне территории Украины", - отметил он.
Вертолет Ми-8 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
Вчера, 19:55
Россия потребовала от США разъяснений, почему Ми-17 отправляют на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Дмитрий МедведевРоссияСШАУкраинаВерховная Рада УкраиныНАТО
 
 
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