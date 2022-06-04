17:02 04.06.2022 (обновлено: 18:02 04.06.2022)
Войска Украины потеряли в боях за Северодонецк до 90% личного состава
Минобороны России заявило, что ВСУ потеряли в боях за Северодонецк до 90% личного состава
Северодонецк. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Некоторые подразделения украинских войск потеряли в боях за Северодонецк до 90 процентов личного состава, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
"Подразделения ВСУ, понеся критические потери, отступают в направлении Лисичанска", — сообщил генерал.
По его словам, киевские власти приказали сводной тактической группе заминировать в Северодонецке емкости со ста тоннами селитры и кислоты, чтобы таким образом задержать наступление российской армии "путем создания зоны химического заражения".
Он подчеркнул, что при реализации задуманной провокации Киев планирует обвинить ВС России в создании техногенной экологической катастрофы с распространением материалов в украинских и западных СМИ.
В начале недели заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что силы республики через несколько дней рассчитывают взять в "котел" группировку ВСУ в районе Северодонецка. Как рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник, на расположенном в этом городе заводе "Азот" продолжается зачистка от украинских боевиков, но ее сдерживает вероятность наличия у них мирных граждан в качестве заложников и емкости с химическими веществами. Тем не менее он отметил, что "никакой второй "Азовстали" тут не будет".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.