https://ria.ru/20220604/ukraina-1793155443.html

Папа римский подтвердил желание побывать на Украине

Папа римский подтвердил желание побывать на Украине - РИА Новости, 04.06.2022

Папа римский подтвердил желание побывать на Украине

Папа Римский Франциск подтвердил свое желание побывать на Украине, отметив, что ожидает подходящего момента. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T16:18

2022-06-04T16:18

2022-06-04T19:51

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

украина

ватикан

киев

римско-католическая церковь

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РИМ, 4 июн – РИА Новости. Папа Римский Франциск подтвердил свое желание побывать на Украине, отметив, что ожидает подходящего момента.В субботу в рамках инициативы "Двор детей" понтифик встретился в Ватикане с группой примерно из 160 ребят, среди которых были слепые и слабовидящие дети, а также несколько несовершеннолетних беженцев с Украины. Отвечая на вопрос одного из них, папа Франциск заявил: "Я хотел бы поехать на Украину, мне только нужно подождать момента, чтобы сделать это, понимаешь? Потому что нелегко принять решение, которое может принести больше вреда всему миру, чем блага. Я должен найти правильный момент, чтобы сделать это"."На будущей неделе я приму представителей правительства Украины, которые приедут поговорить, в том числе и о моем возможном визите туда. Посмотрим, что произойдет", - приводит слова папы Франциска служба печати Святого престола.В начале апреля в ходе пресс-конференции на борту самолета, возвращавшегося в Рим по окончании апостольской поездки на Мальту, понтифик подтвердил, что готов отправиться на Украину, но выразил серьезные сомнения на этот счет. Тогда он сказал, что не знает, "удастся ли это сделать, удобно ли это, к лучшему ли это".В конце апреля государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что папа Франциск по-прежнему хотел бы совершить апостольскую поездку на Украину, однако в сложившейся ситуации такой визит не имел бы смысла. Он также подчеркнул, что понтифик готов сделать все, что в его силах, чтобы способствовать скорейшему завершению конфликта на Украине.В начале мая в интервью миланской газете Corriere della Sera папа Франциск заметил, что пока не собирается в Киев и до этого хотел бы посетить Москву в целях содействия достижению мира на Украине.Представители украинских властей неоднократно обращались к папе Франциску с предложением посетить Киев. Так, в середине марта понтифик получил письмо с приглашением от мэра украинской столицы Виталия Кличко. На желательность такого визита указывал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, по словам которого, народ принял бы папу Римского с распростертыми объятиями.

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html

https://ria.ru/20220511/vstrecha-1787897337.html

украина

ватикан

киев

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

франциск (хорхе марио бергольо), украина, ватикан, киев, римско-католическая церковь