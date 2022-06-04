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Спикер Рады попросил у Германии подводные лодки - РИА Новости, 04.06.2022
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Спикер Рады попросил у Германии подводные лодки
Спикер Рады попросил у Германии подводные лодки - РИА Новости, 04.06.2022
Спикер Рады попросил у Германии подводные лодки
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук попросил министра обороны Германии Кристину Ламбрехт передать Киеву подводные лодки, сообщила пресс-служба украинского... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T16:02
2022-06-04T16:46
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук попросил министра обороны Германии Кристину Ламбрехт передать Киеву подводные лодки, сообщила пресс-служба украинского парламента. "Не исключаю получения от Германии подлодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы", — заявил парламентарий на встрече. По его мнению, сотрудничество будет выгодным для всех сторон — как на этом этапе, так и в будущем. Кроме того, Стефанчук выразил надежду на поставки из ФРГ наземных систем противовоздушной обороны с ракетами IRIS-T.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи Киеву. Москванеоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
https://ria.ru/20220521/germaniya-1789908535.html
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в мире, украина, германия
16:02 04.06.2022 (обновлено: 16:46 04.06.2022)
 
Спикер Рады попросил у Германии подводные лодки

Спикер Верховной рады Стефанчук не исключил поставки на Украину подлодок из Германии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуслан Стефанчук
Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Руслан Стефанчук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук попросил министра обороны Германии Кристину Ламбрехт передать Киеву подводные лодки, сообщила пресс-служба украинского парламента.

"Не исключаю получения от Германии подлодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы", — заявил парламентарий на встрече. По его мнению, сотрудничество будет выгодным для всех сторон — как на этом этапе, так и в будущем.
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Кроме того, Стефанчук выразил надежду на поставки из ФРГ наземных систем противовоздушной обороны с ракетами IRIS-T.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи Киеву. Москванеоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
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