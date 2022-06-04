https://ria.ru/20220604/ukraina-1793149807.html

Спикер Рады попросил у Германии подводные лодки

Спикер Рады попросил у Германии подводные лодки - РИА Новости, 04.06.2022

Спикер Рады попросил у Германии подводные лодки

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук попросил министра обороны Германии Кристину Ламбрехт передать Киеву подводные лодки, сообщила пресс-служба украинского... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T16:02

2022-06-04T16:02

2022-06-04T16:46

в мире

украина

германия

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук попросил министра обороны Германии Кристину Ламбрехт передать Киеву подводные лодки, сообщила пресс-служба украинского парламента. "Не исключаю получения от Германии подлодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы", — заявил парламентарий на встрече. По его мнению, сотрудничество будет выгодным для всех сторон — как на этом этапе, так и в будущем. Кроме того, Стефанчук выразил надежду на поставки из ФРГ наземных систем противовоздушной обороны с ракетами IRIS-T.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи Киеву. Москванеоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://ria.ru/20220521/germaniya-1789908535.html

https://ria.ru/20220528/oruzhie-1791461546.html

украина

германия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, германия