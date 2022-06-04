16:02 04.06.2022 (обновлено: 16:46 04.06.2022)
Спикер Рады попросил у Германии подводные лодки
Спикер Верховной рады Стефанчук не исключил поставки на Украину подлодок из Германии
Руслан Стефанчук
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук попросил министра обороны Германии Кристину Ламбрехт передать Киеву подводные лодки, сообщила пресс-служба украинского парламента.
"Не исключаю получения от Германии подлодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы", — заявил парламентарий на встрече. По его мнению, сотрудничество будет выгодным для всех сторон — как на этом этапе, так и в будущем.
"Не исключаю получения от Германии подлодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы", — заявил парламентарий на встрече. По его мнению, сотрудничество будет выгодным для всех сторон — как на этом этапе, так и в будущем.
Кроме того, Стефанчук выразил надежду на поставки из ФРГ наземных систем противовоздушной обороны с ракетами IRIS-T.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи Киеву. Москванеоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.