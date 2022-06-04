https://ria.ru/20220604/ukraina-1793137714.html
В Германии появилась реклама KFC с приглашением украинок в постель
В Германии появилась реклама KFC с приглашением украинок в постель - РИА Новости, 04.06.2022
В Германии появилась реклама KFC с приглашением украинок в постель
Сеть ресторанов быстрого питания KFC запустила в Германии наружную рекламу, на которой украинских беженок приглашают в постель. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T14:47
2022-06-04T14:47
2022-06-04T17:24
украина
общество
в мире
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания KFC запустила в Германии наружную рекламу, на которой украинских беженок приглашают в постель.На баннере полковник Сандерс (ресторатор и основатель компании Kentucky Fried Chicken, лицо которого изображено на логотипе) выглядывает из-под одеяла.Ранее западные СМИ писали, что украинским беженкам, которые пытаются найти жилье в Европе через специальные группы в социальных сетях, поступают сообщения от одиноких мужчин, предлагающих отношения в обмен на помощь.
https://ria.ru/20220523/semya-1790065050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, общество, в мире, признание днр и лнр в россии
14:47 04.06.2022 (обновлено: 17:24 04.06.2022)
В Германии появилась реклама KFC с приглашением украинок в постель
В Германии появились билборды KFC, приглашающие украинских беженок в постель
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания KFC запустила в Германии наружную рекламу, на которой украинских беженок приглашают в постель.
На баннере полковник Сандерс (ресторатор и основатель компании Kentucky Fried Chicken, лицо которого изображено на логотипе) выглядывает из-под одеяла.
"Цып с Украины очень ждут в Германии", — гласит текст на билборде. При этом на нем также изображено лого сервиса бронирования отелей Booking.com.
Ранее западные СМИ писали, что украинским беженкам, которые пытаются найти жилье в Европе через специальные группы в социальных сетях, поступают сообщения от одиноких мужчин, предлагающих отношения в обмен на помощь.