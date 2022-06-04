https://ria.ru/20220604/ukraina-1793137714.html

В Германии появилась реклама KFC с приглашением украинок в постель

В Германии появилась реклама KFC с приглашением украинок в постель - РИА Новости, 04.06.2022

В Германии появилась реклама KFC с приглашением украинок в постель

Сеть ресторанов быстрого питания KFC запустила в Германии наружную рекламу, на которой украинских беженок приглашают в постель. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T14:47

2022-06-04T14:47

2022-06-04T17:24

украина

общество

в мире

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания KFC запустила в Германии наружную рекламу, на которой украинских беженок приглашают в постель.На баннере полковник Сандерс (ресторатор и основатель компании Kentucky Fried Chicken, лицо которого изображено на логотипе) выглядывает из-под одеяла.Ранее западные СМИ писали, что украинским беженкам, которые пытаются найти жилье в Европе через специальные группы в социальных сетях, поступают сообщения от одиноких мужчин, предлагающих отношения в обмен на помощь.

https://ria.ru/20220523/semya-1790065050.html

украина

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

украина, общество, в мире, признание днр и лнр в россии