14:03 04.06.2022 (обновлено: 14:14 04.06.2022)
В США опасаются возвращения воюющих на Украине американских неонацистов
The Grayzone: Министерство безопасности США боится возвращения неонацистов с Украины
Бойцы батальона “Азов” принимают присягу на верность Украине. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В рядах ВСУ служат американцы, известные на родине крайне правыми взглядами, пишет The Grayzone со ссылкой на репортера Александра Рубинштейна.
"В то время как Соединенные Штаты погрузились в траур после серии массовых расстрелов, американские националисты набираются боевого опыта с передовым оружием на Украине", — говорится в публикации.
По словам Рубинштейна, Министерство внутренней безопасности США, которое собирает разведданные об американцах, пополнивших ряды иностранных добровольцев на Украине, беспокоится о возвращении неонацистов на родину.
"Что же произойдет с нами в Америке, когда эти нацистские отморозки вернутся домой?" — задался вопросом журналист.
Согласно документу Таможенной и пограничной службы, опубликованному благодаря запросу американской некоммерческой организации "Собственность народа", федеральные власти обеспокоены возвращением сторонников "превосходства белой расы" и прочих экстремистов, которые "вооружились" новой тактикой, усвоенной на Украине, рассказал автор статьи.
"Украинские националистические группы, в том числе батальон "Азов" (против его участников в России возбуждены уголовные дела. — Прим. ред.), активно вербуют воинствующих неонацистов для войны против России", — говорится в документе.
Ранее издание Politico также отмечало, что официальные лица США допрашивают в аэропортах американцев, отправляющихся добровольцами на Украину.