https://ria.ru/20220604/ukraina-1793128591.html

В США опасаются возвращения воюющих на Украине американских неонацистов

В США опасаются возвращения воюющих на Украине американских неонацистов - РИА Новости, 04.06.2022

В США опасаются возвращения воюющих на Украине американских неонацистов

В рядах ВСУ служат американцы, известные на родине крайне правыми взглядами, пишет The Grayzone со ссылкой на репортера Александра Рубинштейна. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T14:03

2022-06-04T14:03

2022-06-04T14:14

в мире

украина

сша

америка

министерство внутренней безопасности сша

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В рядах ВСУ служат американцы, известные на родине крайне правыми взглядами, пишет The Grayzone со ссылкой на репортера Александра Рубинштейна."В то время как Соединенные Штаты погрузились в траур после серии массовых расстрелов, американские националисты набираются боевого опыта с передовым оружием на Украине", — говорится в публикации.По словам Рубинштейна, Министерство внутренней безопасности США, которое собирает разведданные об американцах, пополнивших ряды иностранных добровольцев на Украине, беспокоится о возвращении неонацистов на родину. "Что же произойдет с нами в Америке, когда эти нацистские отморозки вернутся домой?" — задался вопросом журналист.Согласно документу Таможенной и пограничной службы, опубликованному благодаря запросу американской некоммерческой организации "Собственность народа", федеральные власти обеспокоены возвращением сторонников "превосходства белой расы" и прочих экстремистов, которые "вооружились" новой тактикой, усвоенной на Украине, рассказал автор статьи."Украинские националистические группы, в том числе батальон "Азов" (против его участников в России возбуждены уголовные дела. — Прим. ред.), активно вербуют воинствующих неонацистов для войны против России", — говорится в документе.Ранее издание Politico также отмечало, что официальные лица США допрашивают в аэропортах американцев, отправляющихся добровольцами на Украину.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220604/ssha-1793102418.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, сша, америка, министерство внутренней безопасности сша, признание днр и лнр в россии