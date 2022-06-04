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В США опасаются возвращения воюющих на Украине американских неонацистов - РИА Новости, 04.06.2022
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В США опасаются возвращения воюющих на Украине американских неонацистов
В США опасаются возвращения воюющих на Украине американских неонацистов - РИА Новости, 04.06.2022
В США опасаются возвращения воюющих на Украине американских неонацистов
В рядах ВСУ служат американцы, известные на родине крайне правыми взглядами, пишет The Grayzone со ссылкой на репортера Александра Рубинштейна. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T14:03
2022-06-04T14:14
в мире
украина
сша
америка
министерство внутренней безопасности сша
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В рядах ВСУ служат американцы, известные на родине крайне правыми взглядами, пишет The Grayzone со ссылкой на репортера Александра Рубинштейна."В то время как Соединенные Штаты погрузились в траур после серии массовых расстрелов, американские националисты набираются боевого опыта с передовым оружием на Украине", — говорится в публикации.По словам Рубинштейна, Министерство внутренней безопасности США, которое собирает разведданные об американцах, пополнивших ряды иностранных добровольцев на Украине, беспокоится о возвращении неонацистов на родину. "Что же произойдет с нами в Америке, когда эти нацистские отморозки вернутся домой?" — задался вопросом журналист.Согласно документу Таможенной и пограничной службы, опубликованному благодаря запросу американской некоммерческой организации "Собственность народа", федеральные власти обеспокоены возвращением сторонников "превосходства белой расы" и прочих экстремистов, которые "вооружились" новой тактикой, усвоенной на Украине, рассказал автор статьи."Украинские националистические группы, в том числе батальон "Азов" (против его участников в России возбуждены уголовные дела. — Прим. ред.), активно вербуют воинствующих неонацистов для войны против России", — говорится в документе.Ранее издание Politico также отмечало, что официальные лица США допрашивают в аэропортах американцев, отправляющихся добровольцами на Украину.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, сша, америка, министерство внутренней безопасности сша, признание днр и лнр в россии
14:03 04.06.2022 (обновлено: 14:14 04.06.2022)
 
В США опасаются возвращения воюющих на Украине американских неонацистов

The Grayzone: Министерство безопасности США боится возвращения неонацистов с Украины

© РИА Новости / Евгений КотенкоБойцы батальона “Азов” принимают присягу на верность Украине
Бойцы батальона “Азов” принимают присягу на верность Украине - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Евгений Котенко
Бойцы батальона “Азов” принимают присягу на верность Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В рядах ВСУ служат американцы, известные на родине крайне правыми взглядами, пишет The Grayzone со ссылкой на репортера Александра Рубинштейна.
"В то время как Соединенные Штаты погрузились в траур после серии массовых расстрелов, американские националисты набираются боевого опыта с передовым оружием на Украине", — говорится в публикации.
По словам Рубинштейна, Министерство внутренней безопасности США, которое собирает разведданные об американцах, пополнивших ряды иностранных добровольцев на Украине, беспокоится о возвращении неонацистов на родину.
"Что же произойдет с нами в Америке, когда эти нацистские отморозки вернутся домой?" — задался вопросом журналист.
Согласно документу Таможенной и пограничной службы, опубликованному благодаря запросу американской некоммерческой организации "Собственность народа", федеральные власти обеспокоены возвращением сторонников "превосходства белой расы" и прочих экстремистов, которые "вооружились" новой тактикой, усвоенной на Украине, рассказал автор статьи.
"Украинские националистические группы, в том числе батальон "Азов" (против его участников в России возбуждены уголовные дела. — Прим. ред.), активно вербуют воинствующих неонацистов для войны против России", — говорится в документе.
Ранее издание Politico также отмечало, что официальные лица США допрашивают в аэропортах американцев, отправляющихся добровольцами на Украину.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
11:32
"Пришло время". В США открестились от Украины
 
В миреУкраинаСШААмерикаМинистерство внутренней безопасности СШАПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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