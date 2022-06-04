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Зеленский представил в США платформу для сбора пожертвований для Украины - РИА Новости, 04.06.2022
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Зеленский представил в США платформу для сбора пожертвований для Украины
Зеленский представил в США платформу для сбора пожертвований для Украины - РИА Новости, 04.06.2022
Зеленский представил в США платформу для сбора пожертвований для Украины
Владимир Зеленский обратился к Вашингтону, представив новую платформу для сбора пожертвований на гуманитарные проекты для Украины. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T12:54
2022-06-04T12:54
в мире
технологии
джо байден
украина
сша
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский обратился к Вашингтону, представив новую платформу для сбора пожертвований на гуманитарные проекты для Украины."Нужно, чтобы людям было, куда возвращаться. Уже сейчас. Уже сегодня. Вот почему я инициировал создание специальной платформы - United24", - заявил Зеленский в видеообращении на английском языке, которое он начал словами "приветствую Вашингтон".По его словам, средства, собранные на новой платформе, пойдут на восстановление гражданской инфраструктуры и оборудование для медицинских учреждений, в том числе для покупки бронированных машин скорой помощи.В конце мая президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 миллиардов долларов. Пакет включает военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, а также различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией в этой стране.
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в мире, технологии, джо байден, украина, сша
12:54 04.06.2022
 
Зеленский представил в США платформу для сбора пожертвований для Украины

Зеленский представил Вашингтону новую платформу для сбора пожертвований для Украины

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский обратился к Вашингтону, представив новую платформу для сбора пожертвований на гуманитарные проекты для Украины.
"Нужно, чтобы людям было, куда возвращаться. Уже сейчас. Уже сегодня. Вот почему я инициировал создание специальной платформы - United24", - заявил Зеленский в видеообращении на английском языке, которое он начал словами "приветствую Вашингтон".
По его словам, средства, собранные на новой платформе, пойдут на восстановление гражданской инфраструктуры и оборудование для медицинских учреждений, в том числе для покупки бронированных машин скорой помощи.
В конце мая президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 миллиардов долларов. Пакет включает военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, а также различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией в этой стране.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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