https://ria.ru/20220604/ukraina-1793114308.html
Зеленский представил в США платформу для сбора пожертвований для Украины
Зеленский представил в США платформу для сбора пожертвований для Украины - РИА Новости, 04.06.2022
Зеленский представил в США платформу для сбора пожертвований для Украины
Владимир Зеленский обратился к Вашингтону, представив новую платформу для сбора пожертвований на гуманитарные проекты для Украины. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T12:54
2022-06-04T12:54
2022-06-04T12:54
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский обратился к Вашингтону, представив новую платформу для сбора пожертвований на гуманитарные проекты для Украины."Нужно, чтобы людям было, куда возвращаться. Уже сейчас. Уже сегодня. Вот почему я инициировал создание специальной платформы - United24", - заявил Зеленский в видеообращении на английском языке, которое он начал словами "приветствую Вашингтон".По его словам, средства, собранные на новой платформе, пойдут на восстановление гражданской инфраструктуры и оборудование для медицинских учреждений, в том числе для покупки бронированных машин скорой помощи.В конце мая президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 миллиардов долларов. Пакет включает военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, а также различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией в этой стране.
https://ria.ru/20220603/zelenskiy-1793052374.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, технологии, джо байден, украина, сша
Зеленский представил в США платформу для сбора пожертвований для Украины
Зеленский представил Вашингтону новую платформу для сбора пожертвований для Украины
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский обратился к Вашингтону, представив новую платформу для сбора пожертвований на гуманитарные проекты для Украины.
"Нужно, чтобы людям было, куда возвращаться. Уже сейчас. Уже сегодня. Вот почему я инициировал создание специальной платформы - United24", - заявил Зеленский в видеообращении на английском языке, которое он начал словами "приветствую Вашингтон".
По его словам, средства, собранные на новой платформе, пойдут на восстановление гражданской инфраструктуры и оборудование для медицинских учреждений, в том числе для покупки бронированных машин скорой помощи.
В конце мая президент США Джо Байден
подписал законопроект о выделении Украине
помощи в объеме около 40 миллиардов долларов. Пакет включает военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, а также различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией в этой стране.