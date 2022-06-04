https://ria.ru/20220604/ukraina-1793114308.html

Зеленский представил в США платформу для сбора пожертвований для Украины

Зеленский представил в США платформу для сбора пожертвований для Украины - РИА Новости, 04.06.2022

Зеленский представил в США платформу для сбора пожертвований для Украины

Владимир Зеленский обратился к Вашингтону, представив новую платформу для сбора пожертвований на гуманитарные проекты для Украины. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T12:54

2022-06-04T12:54

2022-06-04T12:54

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джо байден

украина

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский обратился к Вашингтону, представив новую платформу для сбора пожертвований на гуманитарные проекты для Украины."Нужно, чтобы людям было, куда возвращаться. Уже сейчас. Уже сегодня. Вот почему я инициировал создание специальной платформы - United24", - заявил Зеленский в видеообращении на английском языке, которое он начал словами "приветствую Вашингтон".По его словам, средства, собранные на новой платформе, пойдут на восстановление гражданской инфраструктуры и оборудование для медицинских учреждений, в том числе для покупки бронированных машин скорой помощи.В конце мая президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 миллиардов долларов. Пакет включает военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, а также различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией в этой стране.

https://ria.ru/20220603/zelenskiy-1793052374.html

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в мире, технологии, джо байден, украина, сша