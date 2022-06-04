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Российская ПВО сбила в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793104801.html
Российская ПВО сбила в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет
Российская ПВО сбила в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет - РИА Новости, 04.06.2022
Российская ПВО сбила в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военно-транспортный самолёт и 17 беспилотников, заявил в субботу официальный представитель... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T11:52
2022-06-04T11:55
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
одесса
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военно-транспортный самолёт и 17 беспилотников, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолет военно-транспортной авиации воздушных сил Украины", - сказал он.Также за сутки уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, Харьковской и Николаевской области, в том числе два "Байрактара-ТБ2".
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html
украина
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безопасность, украина, одесса, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:52 04.06.2022 (обновлено: 11:55 04.06.2022)
 
Российская ПВО сбила в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет

Минобороны: российская ПВО близ Одессы сбила транспортный самолет ВСУ и 17 беспилотников

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты зенитно-ракетной системой
Запуск ракеты зенитно-ракетной системой - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Запуск ракеты зенитно-ракетной системой . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военно-транспортный самолёт и 17 беспилотников, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолет военно-транспортной авиации воздушных сил Украины", - сказал он.
Также за сутки уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, Харьковской и Николаевской области, в том числе два "Байрактара-ТБ2".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаОдессаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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