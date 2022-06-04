https://ria.ru/20220604/ukraina-1793104801.html

Российская ПВО сбила в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет

Российская ПВО сбила в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет - РИА Новости, 04.06.2022

Российская ПВО сбила в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военно-транспортный самолёт и 17 беспилотников, заявил в субботу официальный представитель... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T11:52

2022-06-04T11:52

2022-06-04T11:55

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

одесса

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военно-транспортный самолёт и 17 беспилотников, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолет военно-транспортной авиации воздушных сил Украины", - сказал он.Также за сутки уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, Харьковской и Николаевской области, в том числе два "Байрактара-ТБ2".

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, одесса, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)