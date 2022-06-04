https://ria.ru/20220604/ukraina-1793104801.html
Российская ПВО сбила в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет
Российская ПВО сбила в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет - РИА Новости, 04.06.2022
Российская ПВО сбила в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военно-транспортный самолёт и 17 беспилотников, заявил в субботу официальный представитель... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T11:52
2022-06-04T11:52
2022-06-04T11:55
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
одесса
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военно-транспортный самолёт и 17 беспилотников, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолет военно-транспортной авиации воздушных сил Украины", - сказал он.Также за сутки уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, Харьковской и Николаевской области, в том числе два "Байрактара-ТБ2".
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, одесса, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:52 04.06.2022 (обновлено: 11:55 04.06.2022)
Российская ПВО сбила в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет
Минобороны: российская ПВО близ Одессы сбила транспортный самолет ВСУ и 17 беспилотников