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Российская авиация уничтожила центр артподготовки ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793104367.html
Российская авиация уничтожила центр артподготовки ВСУ в Сумской области
Российская авиация уничтожила центр артподготовки ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 04.06.2022
Российская авиация уничтожила центр артподготовки ВСУ в Сумской области
Российская авиация уничтожила центр, где иностранные специалисты обучали украинских военных применять американские гаубицы, заявил официальный представитель... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T11:47
2022-06-04T12:22
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
сумская область
одесская область
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российская авиация уничтожила центр, где иностранные специалисты обучали украинских военных применять американские гаубицы, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населенного пункта Стецковка Сумской области. В данном центре прибывшими иностранными инструкторами осуществлялось практическое обучение украинских военнослужащих эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777", — сказал он.Генерал добавил, что в районе села Дачное под Одессой уничтожен пункт дислокации иностранных наемников.Кроме того, поражены 27 районов сосредоточения украинской живой силы и военной техники, два пункта управления и шесть военных складов на территории ДНР и ЛНР.Российские комплексы ПВО за сутки сбили в ЛНР, Харьковской и Николаевской областях 17 беспилотников, том числе два "Байрактара-ТБ2", а в районе Одессы — военно-транспортный самолет, доставлявший вооружение и боеприпасы, рассказал Конашенков.По его словам, за все время военной спецоперации на Украине уничтожены 187 самолетов, 129 вертолетов, 1104 беспилотника, 328 зенитных ракетных комплексов, 3406 танков и других бронемашин, 466 установок реактивных систем залпового огня, 1769 артиллерийских орудий и минометов и 3405 военных автомобилей.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html
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безопасность, украина, вооруженные силы украины, сумская область, одесская область, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:47 04.06.2022 (обновлено: 12:22 04.06.2022)
 
Российская авиация уничтожила центр артподготовки ВСУ в Сумской области

Минобороны заявило о ракетном ударе по центру артподготовки ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМеханики загружают боеприпасы в самолет Су-25 "Грач"
Механики загружают боеприпасы в самолет Су-25 Грач - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
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Механики загружают боеприпасы в самолет Су-25 "Грач". Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российская авиация уничтожила центр, где иностранные специалисты обучали украинских военных применять американские гаубицы, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населенного пункта Стецковка Сумской области. В данном центре прибывшими иностранными инструкторами осуществлялось практическое обучение украинских военнослужащих эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777", — сказал он.
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС России отправляется на выполнение боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
08:00
Сто дней военной спецоперации на Украине: когда все закончится
Генерал добавил, что в районе села Дачное под Одессой уничтожен пункт дислокации иностранных наемников.
Кроме того, поражены 27 районов сосредоточения украинской живой силы и военной техники, два пункта управления и шесть военных складов на территории ДНР и ЛНР.
Российские комплексы ПВО за сутки сбили в ЛНР, Харьковской и Николаевской областях 17 беспилотников, том числе два "Байрактара-ТБ2", а в районе Одессы — военно-транспортный самолет, доставлявший вооружение и боеприпасы, рассказал Конашенков.
По его словам, за все время военной спецоперации на Украине уничтожены 187 самолетов, 129 вертолетов, 1104 беспилотника, 328 зенитных ракетных комплексов, 3406 танков и других бронемашин, 466 установок реактивных систем залпового огня, 1769 артиллерийских орудий и минометов и 3405 военных автомобилей.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныСумская областьОдесская областьИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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