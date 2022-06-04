https://ria.ru/20220604/ukraina-1793104367.html

Российская авиация уничтожила центр артподготовки ВСУ в Сумской области

Российская авиация уничтожила центр артподготовки ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 04.06.2022

Российская авиация уничтожила центр артподготовки ВСУ в Сумской области

Российская авиация уничтожила центр, где иностранные специалисты обучали украинских военных применять американские гаубицы, заявил официальный представитель... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T11:47

2022-06-04T11:47

2022-06-04T12:22

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

вооруженные силы украины

сумская область

одесская область

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российская авиация уничтожила центр, где иностранные специалисты обучали украинских военных применять американские гаубицы, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населенного пункта Стецковка Сумской области. В данном центре прибывшими иностранными инструкторами осуществлялось практическое обучение украинских военнослужащих эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777", — сказал он.Генерал добавил, что в районе села Дачное под Одессой уничтожен пункт дислокации иностранных наемников.Кроме того, поражены 27 районов сосредоточения украинской живой силы и военной техники, два пункта управления и шесть военных складов на территории ДНР и ЛНР.Российские комплексы ПВО за сутки сбили в ЛНР, Харьковской и Николаевской областях 17 беспилотников, том числе два "Байрактара-ТБ2", а в районе Одессы — военно-транспортный самолет, доставлявший вооружение и боеприпасы, рассказал Конашенков.По его словам, за все время военной спецоперации на Украине уничтожены 187 самолетов, 129 вертолетов, 1104 беспилотника, 328 зенитных ракетных комплексов, 3406 танков и других бронемашин, 466 установок реактивных систем залпового огня, 1769 артиллерийских орудий и минометов и 3405 военных автомобилей.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, вооруженные силы украины, сумская область, одесская область, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)