11:47 04.06.2022 (обновлено: 12:22 04.06.2022)
Российская авиация уничтожила центр артподготовки ВСУ в Сумской области
Минобороны заявило о ракетном ударе по центру артподготовки ВСУ в Сумской области
Механики загружают боеприпасы в самолет Су-25 "Грач". Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российская авиация уничтожила центр, где иностранные специалисты обучали украинских военных применять американские гаубицы, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населенного пункта Стецковка Сумской области. В данном центре прибывшими иностранными инструкторами осуществлялось практическое обучение украинских военнослужащих эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777", — сказал он.
Генерал добавил, что в районе села Дачное под Одессой уничтожен пункт дислокации иностранных наемников.
Российские комплексы ПВО за сутки сбили в ЛНР, Харьковской и Николаевской областях 17 беспилотников, том числе два "Байрактара-ТБ2", а в районе Одессы — военно-транспортный самолет, доставлявший вооружение и боеприпасы, рассказал Конашенков.
По его словам, за все время военной спецоперации на Украине уничтожены 187 самолетов, 129 вертолетов, 1104 беспилотника, 328 зенитных ракетных комплексов, 3406 танков и других бронемашин, 466 установок реактивных систем залпового огня, 1769 артиллерийских орудий и минометов и 3405 военных автомобилей.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.