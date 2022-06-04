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В Харьковской области рассказали, как будут организованы структуры власти - РИА Новости, 04.06.2022
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В Харьковской области рассказали, как будут организованы структуры власти
В Харьковской области рассказали, как будут организованы структуры власти - РИА Новости, 04.06.2022
В Харьковской области рассказали, как будут организованы структуры власти
Структуры власти на освобождённых территориях Харьковской области будут создаваться "сверху" и дойдут до каждого поселка, заявил глава временной гражданской... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T11:14
2022-06-04T11:15
в мире
украина
луганская народная республика
харьковская область
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ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Структуры власти на освобождённых территориях Харьковской области будут создаваться "сверху" и дойдут до каждого поселка, заявил глава временной гражданской администрации освобождённых районов области Виталий Ганчев."На сегодняшний день власть Украины дискредитировала себя. Люди забыты. Органы самоуправления, которые действовали, сейчас, по сути, не работают. Поэтому наша задача, как я ее вижу, - создать органы управления, наделить их определёнными полномочиями", - заявил Ганчев на встрече с представителями освобождённых деревень и районов. Запись встречи распространило Минсвязи ЛНР.По его мнению, стоящая перед властями задача - "организовать администрацию по вертикали сверху вниз, чтобы каждый посёлок был учтён"."Чтобы каждый гражданин, который в самой дальней деревне проживает, был под нашим властным крылом. Чтобы мы могли помочь решить все те проблемы, которые у них сейчас есть", - отметил Ганчев. Задача новых властей - быстро решать такие проблемы, считает глава.По его мнению, "структуры нужны, чтобы потребности (людей) были учтены, чтобы люди продолжали жить, работать и просто нормально существовать".
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в мире, украина, луганская народная республика, харьковская область
11:14 04.06.2022 (обновлено: 11:15 04.06.2022)
 
В Харьковской области рассказали, как будут организованы структуры власти

Глава Харьковской области Ганчев: структуры власти создадут по принципу вертикали

© Flickr / Simon GibsonЗдание администрации Харьковской области
Здание администрации Харьковской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© Flickr / Simon Gibson
Здание администрации Харьковской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Структуры власти на освобождённых территориях Харьковской области будут создаваться "сверху" и дойдут до каждого поселка, заявил глава временной гражданской администрации освобождённых районов области Виталий Ганчев.
"На сегодняшний день власть Украины дискредитировала себя. Люди забыты. Органы самоуправления, которые действовали, сейчас, по сути, не работают. Поэтому наша задача, как я ее вижу, - создать органы управления, наделить их определёнными полномочиями", - заявил Ганчев на встрече с представителями освобождённых деревень и районов. Запись встречи распространило Минсвязи ЛНР.
По его мнению, стоящая перед властями задача - "организовать администрацию по вертикали сверху вниз, чтобы каждый посёлок был учтён".
"Чтобы каждый гражданин, который в самой дальней деревне проживает, был под нашим властным крылом. Чтобы мы могли помочь решить все те проблемы, которые у них сейчас есть", - отметил Ганчев. Задача новых властей - быстро решать такие проблемы, считает глава.
По его мнению, "структуры нужны, чтобы потребности (людей) были учтены, чтобы люди продолжали жить, работать и просто нормально существовать".
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