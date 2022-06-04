https://ria.ru/20220604/ukraina-1793093737.html

Французы потребовали пожизненного заключения для Зеленского

Французы потребовали пожизненного заключения для Зеленского - РИА Новости, 04.06.2022

Французы потребовали пожизненного заключения для Зеленского

Читатели французской газеты Le Figaro потребовали наказать президента Украины Владимира Зеленского за преступления против мирных жителей Донбасса. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T10:11

2022-06-04T10:11

2022-06-04T11:36

в мире

владимир зеленский

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

украина

донбасс

киев

нато

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro потребовали наказать президента Украины Владимира Зеленского за преступления против мирных жителей Донбасса.Об этом говорится в комментариях к статье, посвященной поставкам Киеву американских реактивных систем залпового огня, причем большинство пользователей утверждают, что именно Запад виноват в нынешнем конфликте."Не верьте, что Зеленский по прозвищу "мясник Украины" совсем один. У него целая армия киллеров, в том числе батальон "Азов", который совершал преступления в Донбассе", — добавил другой."Тем временем Украина бомбит гражданские районы Донбасса, ежедневно убивая женщин и детей, при преступном равнодушии Запада. Ни одной статьи, ни одного фото по этой теме, даже ни слова. К счастью, есть социальные сети... И это американское оружие будет убивать еще больше мирных жителей, потому что это, видимо, новая тактика режима Зеленского: убивать, чтобы отомстить", — заявил Adama21."Байден — военачальник-катастрофа, который думает только об интересах Америки", — подчеркнул claudejacquem."Президент Владимир Путин и Россия преподают остальному миру урок того, как вести себя с теми, кто вам угрожает", — заключили комментаторы.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". На этом фоне Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Так, новый пакет американской помощи включает четыре современные реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский пообещал не применять их для ударов по территории России, но представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что кредит доверия к Киеву исчерпан, ведь Минские соглашения перестали существовать по его вине.Кроме того, Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

https://ria.ru/20220604/khamstvo-1793074761.html

https://ria.ru/20220603/ukraina-1792918260.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, украина, донбасс, киев, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии