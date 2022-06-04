https://ria.ru/20220604/ukraina-1792693950.html

"Недовольных все больше". Грозит ли Украине очередной госпереворот

"Недовольных все больше". Грозит ли Украине очередной госпереворот - РИА Новости, 04.06.2022

"Недовольных все больше". Грозит ли Украине очередной госпереворот

Украинские СМИ все чаще сообщают о катастрофическом положении ВСУ в Донбассе: солдаты жалуются на нехватку боеприпасов, огромные потери и превосходящую огневую... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T08:00

2022-06-04T08:00

2022-06-04T08:10

в мире

владимир зеленский

петр порошенко

людмила денисова

украина

нидерланды

верховная рада украины

оон

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Украинские СМИ все чаще сообщают о катастрофическом положении ВСУ в Донбассе: солдаты жалуются на нехватку боеприпасов, огромные потери и превосходящую огневую мощь российской армии. На этом фоне рушится единство политической элиты страны. О том, как Владимир Зеленский пытается сохранить власть, — в материале РИА Новости.Кто следующий?Депутаты Верховной рады вынесли вотум недоверия уполномоченной по правам человека Людмиле Денисовой. За ее увольнение проголосовали 234 из 450 депутатов. Правозащитницу обвинили в некорректных высказываниях, а также в том, что она слишком много времени проводит за границей, не участвует в организации обмена пленными и координации работы гуманитарных коридоров.Денисова намерена обжаловать это в суде, так как сам институт омбудсмена должен быть независимым от государственной власти. Настаивает, что лишь выполняла распоряжения офиса президента. Теперь политика изменилась, и от нее хотят избавиться.Заявления уполномоченной по правам человека вызывали ужас даже у украинской аудитории, не говоря уже о международном сообществе. Денисова с упоением описывала, как российские солдаты насиловали детей и стариков, мужчин и женщин. Доказательств не предоставляла, но СМИ, увлеченные информационной войной, ее активно цитировали.Однако вопросов возникало все больше. В конце концов журналисты обратились к омбудсмену с открытым письмом, попросив тщательно проверять информацию и сообщать о результатах расследований. При этом украинский психолог Елена Шпундра предположила, что Денисова пересказывала собственные больные фантазии.В итоге воображение омбудсмена разыгралось так сильно, что Верховной раде пришлось признать распространение фейков на государственном уровне. Извинений, конечно, не последует, но хотя бы жутких обвинений поубавится. "Кто будет следующим уволенным распространителем фейков? Арестович или сам Зеленский?" — интересуется постпред России в ООН Дмитрий Полянский.Денисова получила пост омбудсмена в 2018-м, еще при Петре Порошенко. Это пролоббировал тогдашний глава МВД Арсен Аваков. С 2007 по 2010 год она была министром труда, после c 2014-го отвечала в правительстве за социальную политику.Побег с третьей попыткиПо данным украинских СМИ, новым омбудсменом назначат кого-то из партии "Слуга народа". Можно предположить, что этот человек не станет возмущаться преследованием "бывших", которых многие украинцы считают ответственными за военный конфликт с Россией. Прежде всего речь о Порошенко. Незадолго до отставки Денисовой он с третьей попытки вырвался за границу. Формально — на саммит Европейской народной партии в Нидерландах. На родине его обвиняют в государственной измене и содействии террористам.Экс-президент проходит по одному уголовному делу с лидером "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. По версии следствия, в 2014-2015-м они организовали поставки угля из ДНР и ЛНР на Украину. Медведчук находится под стражей, а Порошенко отпустили под личные обязательства. В январе он должен был сдать загранпаспорт, обещал не покидать Киев и Киевскую область.В конце мая его дважды не выпустили из страны. Сначала пограничники не смогли считать QR-код, подтверждающий право на выезд, затем сообщили, что Порошенко предоставил не все документы. В результате бывший глава государства был вынужден обратиться к Зеленскому. Тот отпустил его в Нидерланды просить у европейцев ускоренную интеграцию в Евросоюз и деньги на послевоенное восстановление.Одновременно с этим экс-секретаря Совбеза Александра Турчинова, экс-премьера Арсения Яценюка и экс-главу МВД Арсена Авакова вызвали на допрос в СБУ.От них ждут показаний против Порошенко. Ранее Медведчук заявил, что по его просьбе и под его же прикрытием занимался выводом из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление" для прокачки дизельного топлива. Кроме того, арестованный политик раскрыл схему покупки угля в ЛНР и ДНР. Экс-президент считает, что лидер ОПЗЖ оклеветал его в обмен на улучшение условий содержания под стражей.Привычка репрессироватьДавление на Петра Порошенко и его окружение усиливается по мере ухудшения положения ВСУ в Донбассе. По словам Зеленского, ежедневные потери — от 60 до 100 убитыми, около 500 — ранеными. В украинских и западных СМИ все больше публикаций о жалобах солдат: не хватает боеприпасов и современного оружия, нет огневой поддержки."Долгое время в Киеве умудрялись достаточно эффективно скрывать реальную ситуацию на фронте. Украинские политики утверждали, что их армия способна чуть ли ни до Москвы дойти. Но теперь они же бьют тревогу. Скоро рейтинг Зеленского начнет обваливаться, поэтому самое время давить на тех, кто может представлять для него опасность", — рассуждает замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.Порошенко — единственный лидер оппозиции, обладающий достаточным опытом и связями, чтобы конкурировать с действующим президентом. Причем Зеленский справедливо опасается, что западные кураторы могут посчитать его недостаточно компетентным для продолжения боевых действий против России, отмечает собеседник РИА Новости. И Вашингтон сделает ставку на проверенного политика.Зеленский позволил уехать Порошенко, надеясь, что он не вернется, полагает политолог Ростислав Ищенко. А экс-президент рассчитывает на то, что западные партнеры предоставят ему гарантии безопасности, и собирается бороться за власть. "Помимо опыта и рейтинга в 15 процентов, Порошенко ценен для Запада тем, что через него легитимировали режим, установленный на Украине после переворота 2014 года. Если Зеленский посадит его в тюрьму, получится так же некрасиво, как если бы Сталин упрятал за решетку Ленина", — говорит эксперт.Тем не менее Зеленский достаточно уверен в себе, поэтому такой сценарий исключать нельзя. И тем дело не кончится. С 2014-го в Киеве ликвидировали "Партию регионов" и "Коммунистическую партию Украины", развязали войну в Донбассе, запретили ОПЗЖ, и после Порошенко наступит очередь оппонентов "Слуги народа". Если режим привык выходить из кризисных ситуаций при помощи репрессий, от этого он уже не откажется.

https://ria.ru/20220601/ukraina-1792051821.html

https://ria.ru/20220525/moldaviya-1790476205.html

https://ria.ru/20220521/zelenskiy-1789803691.html

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в мире, владимир зеленский, петр порошенко, людмила денисова, украина, нидерланды, верховная рада украины, оон, европейская народная партия, донбасс, политика