https://ria.ru/20220604/uchebniki-1793170034.html

В России появится государственная электронная база учебников по истории

В России появится государственная электронная база учебников по истории - РИА Новости, 04.06.2022

В России появится государственная электронная база учебников по истории

Государственная электронная база учебников по истории может быть создана в России до конца текущего года, сообщил журналистам председатель правления Российского РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T17:44

2022-06-04T17:44

2022-06-04T17:44

общество

россия

донбасс

ростов-на-дону

образование

дети

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Государственная электронная база учебников по истории может быть создана в России до конца текущего года, сообщил журналистам председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский.С пятницы в Ростове-на-Дону проходит первый образовательный форум вузов России и Донбасса. В субботу в рамках форума состоялось совещание по теме работы центра по сбору книг для студентов Донбасса.По словам Могилевского, в настоящее время в российских вузах печатные учебники почти не используются, а на коммерческой основе закупаются электронные базы. При этом некоторые вузы из-за экономии покупают не самые современные базы.Он отметил, что, чтобы отобрать литературу, которая в нее войдет, нужно провести масштабную экспертную работу, проанализировав более 4,5 тысячи учебных пособий по истории, использующихся сейчас в вузах. Второй этап - нормативная работа. "Думаю, что свою часть в течение лета мы завершим, а дальше до конца года работа может быть завершена", - сказал Могилевский.

https://ria.ru/20220531/istoriya-1792023896.html

россия

донбасс

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, донбасс, ростов-на-дону, образование, дети