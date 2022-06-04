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В России появится государственная электронная база учебников по истории - РИА Новости, 04.06.2022
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В России появится государственная электронная база учебников по истории
В России появится государственная электронная база учебников по истории - РИА Новости, 04.06.2022
В России появится государственная электронная база учебников по истории
Государственная электронная база учебников по истории может быть создана в России до конца текущего года, сообщил журналистам председатель правления Российского РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T17:44
2022-06-04T17:44
общество
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донбасс
ростов-на-дону
образование
дети
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Государственная электронная база учебников по истории может быть создана в России до конца текущего года, сообщил журналистам председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский.С пятницы в Ростове-на-Дону проходит первый образовательный форум вузов России и Донбасса. В субботу в рамках форума состоялось совещание по теме работы центра по сбору книг для студентов Донбасса.По словам Могилевского, в настоящее время в российских вузах печатные учебники почти не используются, а на коммерческой основе закупаются электронные базы. При этом некоторые вузы из-за экономии покупают не самые современные базы.Он отметил, что, чтобы отобрать литературу, которая в нее войдет, нужно провести масштабную экспертную работу, проанализировав более 4,5 тысячи учебных пособий по истории, использующихся сейчас в вузах. Второй этап - нормативная работа. "Думаю, что свою часть в течение лета мы завершим, а дальше до конца года работа может быть завершена", - сказал Могилевский.
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общество, россия, донбасс, ростов-на-дону, образование, дети
17:44 04.06.2022
 
В России появится государственная электронная база учебников по истории

Могилевский: в России могут создать государственную электронную базу учебников по истории

© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкУчебник по истории России
Учебник по истории России - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Учебник по истории России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Государственная электронная база учебников по истории может быть создана в России до конца текущего года, сообщил журналистам председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский.
С пятницы в Ростове-на-Дону проходит первый образовательный форум вузов России и Донбасса. В субботу в рамках форума состоялось совещание по теме работы центра по сбору книг для студентов Донбасса.
По словам Могилевского, в настоящее время в российских вузах печатные учебники почти не используются, а на коммерческой основе закупаются электронные базы. При этом некоторые вузы из-за экономии покупают не самые современные базы.
"Анализируя базы по истории, мы видим, что хороших нет. Поэтому Российское историческое общество выступает с инициативой собрать электронную библиотеку с самой качественной литературой по истории для вузов. Будем предлагать Минобрнауки сделать ее государственной, на базе государственного издательства, чтобы эта система с отчищенными авторскими правами могла быть бесплатно передана российским вузам и вузам Донбасса", - сказал Могилевский.
Он отметил, что, чтобы отобрать литературу, которая в нее войдет, нужно провести масштабную экспертную работу, проанализировав более 4,5 тысячи учебных пособий по истории, использующихся сейчас в вузах. Второй этап - нормативная работа. "Думаю, что свою часть в течение лета мы завершим, а дальше до конца года работа может быть завершена", - сказал Могилевский.
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