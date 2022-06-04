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Анкара надеется определиться с "зерновым вопросом" в ходе визита Лаврова - РИА Новости, 04.06.2022
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Анкара надеется определиться с "зерновым вопросом" в ходе визита Лаврова
Анкара надеется определиться с "зерновым вопросом" в ходе визита Лаврова - РИА Новости, 04.06.2022
Анкара надеется определиться с "зерновым вопросом" в ходе визита Лаврова
Анкара рассчитывает определить механизм по "зерновому вопросу" в ходе планируемого визита главы МИД РФ Сергея Лаврова, на начало процесса уйдет 3-5 недель,... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T20:48
2022-06-04T20:48
цены на нефть
владимир путин
мевлют чавушоглу
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россия
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АНКАРА, 4 июн – РИА Новости. Анкара рассчитывает определить механизм по "зерновому вопросу" в ходе планируемого визита главы МИД РФ Сергея Лаврова, на начало процесса уйдет 3-5 недель, заявил официальный представитель, главный советник президента Турции по внешнеполитическим вопросам Ибрагим Калын.В пятницу в эфире телеканала "Россия 24" президент РФ Владимир Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Президент РФ также добавил, что украинское зерно можно вывозить через Дунай, Польшу, самый дешевый способ – через Белоруссию, но тогда нужно снимать санкции."В ходе визита господина Лаврова мы рассчитываем быстро разобраться с различными аспектами этого вопроса, принять решение и как можно скорее начать процесс в рамках определенного протокола и меморандума о взаимопонимании. Даже если мы договоримся по основным вопросам, наверное, на начало процесса уйдет еще 3-5 недель. Время играет против нас, когда мы рассматриваем разминирование, подготовку того коридора, выход судов. Поэтому чем раньше мы начнем, тем лучше", - приводит слова Калына газета Star.Ранее в МИД РФ сообщали, что Лавров посетит Анкару 8 июня, обсудит с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в числе прочего, ситуацию на Украине.На прошлой неделе в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги Путин отмечал, что Россия готова внести весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада. Он также подчеркнул, что ситуация в продовольственной сфере усугубилась вследствие антироссийских санкций, введенных США и Евросоюзом.
https://ria.ru/20220603/ekonomika-1792789166.html
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цены на нефть, владимир путин, мевлют чавушоглу, марио драги, россия, анкара (провинция), украина
20:48 04.06.2022
 
Анкара надеется определиться с "зерновым вопросом" в ходе визита Лаврова

Калын: Анкара надеется определиться с "зерновым вопросом" в ходе визита Лаврова

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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АНКАРА, 4 июн – РИА Новости. Анкара рассчитывает определить механизм по "зерновому вопросу" в ходе планируемого визита главы МИД РФ Сергея Лаврова, на начало процесса уйдет 3-5 недель, заявил официальный представитель, главный советник президента Турции по внешнеполитическим вопросам Ибрагим Калын.
В пятницу в эфире телеканала "Россия 24" президент РФ Владимир Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Президент РФ также добавил, что украинское зерно можно вывозить через Дунай, Польшу, самый дешевый способ – через Белоруссию, но тогда нужно снимать санкции.
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"В ходе визита господина Лаврова мы рассчитываем быстро разобраться с различными аспектами этого вопроса, принять решение и как можно скорее начать процесс в рамках определенного протокола и меморандума о взаимопонимании. Даже если мы договоримся по основным вопросам, наверное, на начало процесса уйдет еще 3-5 недель. Время играет против нас, когда мы рассматриваем разминирование, подготовку того коридора, выход судов. Поэтому чем раньше мы начнем, тем лучше", - приводит слова Калына газета Star.
Ранее в МИД РФ сообщали, что Лавров посетит Анкару 8 июня, обсудит с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в числе прочего, ситуацию на Украине.
На прошлой неделе в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги Путин отмечал, что Россия готова внести весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада. Он также подчеркнул, что ситуация в продовольственной сфере усугубилась вследствие антироссийских санкций, введенных США и Евросоюзом.
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