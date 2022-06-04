Рейтинг@Mail.ru
"Турецкие авиалинии" продлили отмену рейсов на Украину и в Сочи до 31 июля - РИА Новости, 04.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220604/turizm-1793091802.html
"Турецкие авиалинии" продлили отмену рейсов на Украину и в Сочи до 31 июля
"Турецкие авиалинии" продлили отмену рейсов на Украину и в Сочи до 31 июля - РИА Новости, 04.06.2022
"Турецкие авиалинии" продлили отмену рейсов на Украину и в Сочи до 31 июля
"Турецкие авиалинии" (THY) продлили до 31 июля решение о приостановке авиарейсов в города Украины, а также в Минск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сочи,... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T09:59
2022-06-04T10:01
туризм
туризм
новости - туризм
украина
россия
белоруссия
минск
екатеринбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574990883_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2e93515cae5457b10195e5233c2591e1.jpg
АНКАРА, 4 июн – РИА Новости. "Турецкие авиалинии" (THY) продлили до 31 июля решение о приостановке авиарейсов в города Украины, а также в Минск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сочи, передает агентство Anadolu."Национальный авиаперевозчик Турции - компания Turkish Airlines (THY) - продлила до 31 июля (включительно) решение о приостановке авиарейсов в города Украины, а также в Минск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сочи", - передало агентство.Уточняется, что решение принято на фоне закрытия воздушного пространства Украины."Изменение даты полета либо возвращение билетов возможно оформить через тур-агентства, веб-сайт "Турецких авиалиний" или колл-центр", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220525/turtsiya-1790621379.html
украина
россия
белоруссия
минск
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574990883_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_4d90952d00a0e5ce960788cfa067f7cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, украина, россия, белоруссия, минск, екатеринбург
09:59 04.06.2022 (обновлено: 10:01 04.06.2022)
 
"Турецкие авиалинии" продлили отмену рейсов на Украину и в Сочи до 31 июля

"Турецкие авиалинии" до 31 июля продлили отмену полетов на Украину и в Сочи

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОфис авиакомпании Turkish Airlines в Москве
Офис авиакомпании Turkish Airlines в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Офис авиакомпании Turkish Airlines в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 4 июн – РИА Новости. "Турецкие авиалинии" (THY) продлили до 31 июля решение о приостановке авиарейсов в города Украины, а также в Минск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сочи, передает агентство Anadolu.
"Национальный авиаперевозчик Турции - компания Turkish Airlines (THY) - продлила до 31 июля (включительно) решение о приостановке авиарейсов в города Украины, а также в Минск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сочи", - передало агентство.
Уточняется, что решение принято на фоне закрытия воздушного пространства Украины.
"Изменение даты полета либо возвращение билетов возможно оформить через тур-агентства, веб-сайт "Турецких авиалиний" или колл-центр", - говорится в сообщении.
Турецкий хаммам - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 16:42Туризм
В Турции собираются развивать медицинский туризм
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмУкраинаРоссияБелоруссияМинскЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала