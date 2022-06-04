https://ria.ru/20220604/turizm-1793091802.html
"Турецкие авиалинии" продлили отмену рейсов на Украину и в Сочи до 31 июля
"Турецкие авиалинии" продлили отмену рейсов на Украину и в Сочи до 31 июля - РИА Новости, 04.06.2022
"Турецкие авиалинии" продлили отмену рейсов на Украину и в Сочи до 31 июля
"Турецкие авиалинии" (THY) продлили до 31 июля решение о приостановке авиарейсов в города Украины, а также в Минск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сочи,... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T09:59
2022-06-04T09:59
2022-06-04T10:01
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АНКАРА, 4 июн – РИА Новости. "Турецкие авиалинии" (THY) продлили до 31 июля решение о приостановке авиарейсов в города Украины, а также в Минск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сочи, передает агентство Anadolu."Национальный авиаперевозчик Турции - компания Turkish Airlines (THY) - продлила до 31 июля (включительно) решение о приостановке авиарейсов в города Украины, а также в Минск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сочи", - передало агентство.Уточняется, что решение принято на фоне закрытия воздушного пространства Украины."Изменение даты полета либо возвращение билетов возможно оформить через тур-агентства, веб-сайт "Турецких авиалиний" или колл-центр", - говорится в сообщении.
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09:59 04.06.2022 (обновлено: 10:01 04.06.2022)
"Турецкие авиалинии" продлили отмену рейсов на Украину и в Сочи до 31 июля
"Турецкие авиалинии" до 31 июля продлили отмену полетов на Украину и в Сочи