https://ria.ru/20220604/turizm-1793091802.html

"Турецкие авиалинии" продлили отмену рейсов на Украину и в Сочи до 31 июля

"Турецкие авиалинии" продлили отмену рейсов на Украину и в Сочи до 31 июля - РИА Новости, 04.06.2022

"Турецкие авиалинии" продлили отмену рейсов на Украину и в Сочи до 31 июля

"Турецкие авиалинии" (THY) продлили до 31 июля решение о приостановке авиарейсов в города Украины, а также в Минск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сочи,... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T09:59

2022-06-04T09:59

2022-06-04T10:01

туризм

туризм

новости - туризм

украина

россия

белоруссия

минск

екатеринбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574990883_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2e93515cae5457b10195e5233c2591e1.jpg

АНКАРА, 4 июн – РИА Новости. "Турецкие авиалинии" (THY) продлили до 31 июля решение о приостановке авиарейсов в города Украины, а также в Минск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сочи, передает агентство Anadolu."Национальный авиаперевозчик Турции - компания Turkish Airlines (THY) - продлила до 31 июля (включительно) решение о приостановке авиарейсов в города Украины, а также в Минск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сочи", - передало агентство.Уточняется, что решение принято на фоне закрытия воздушного пространства Украины."Изменение даты полета либо возвращение билетов возможно оформить через тур-агентства, веб-сайт "Турецких авиалиний" или колл-центр", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220525/turtsiya-1790621379.html

украина

россия

белоруссия

минск

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туризм, новости - туризм, украина, россия, белоруссия, минск, екатеринбург