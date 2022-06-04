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Бизнес Абрамовича продадут за один фунт стерлингов, пишет СМИ - РИА Новости, 04.06.2022
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Бизнес Абрамовича продадут за один фунт стерлингов, пишет СМИ
Бизнес Абрамовича продадут за один фунт стерлингов, пишет СМИ - РИА Новости, 04.06.2022
Бизнес Абрамовича продадут за один фунт стерлингов, пишет СМИ
Британская телекоммуникационная группа Truphone, принадлежащая российскому бизнесмену Роману Абрамовичу и его партнерам, будет продана за один фунт стерлингов... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T02:06
2022-06-04T02:06
в мире
роман абрамович
александр абрамов
москва
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Британская телекоммуникационная группа Truphone, принадлежащая российскому бизнесмену Роману Абрамовичу и его партнерам, будет продана за один фунт стерлингов двум европейским предпринимателям, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.Отмечается, что Абрамовичу принадлежат 23% акций компании, а его партнерам Александру Абрамову и Александру Фролову большая часть остальных. По данным газеты, в 2020 году Truphone оценивали в 410 миллионов фунтов стерлингов, а Абрамович и его партнеры вложили в этот бизнес более 300 миллионов фунтов стерлингов. Решение о продаже было принято после введения санкций против бизнесмена британскими и европейскими странами.Согласно данным осведомленных источников, сделка будет заключена в июне. Новыми владельцами Truphone станут немецкий бизнесмен Хакан Коч и его бизнес-партнер Пиррос Куссиос. Кочу будут принадлежать 90% акций, а Куссиосу 10%.Также источники газеты отметили, что нынешние владельцы бизнеса обязуются инвестировать в компанию более десяти миллионов фунтов стерлингов и возьмут на себя определенные договорные обязательства. Например, они оплатят долги, включая штраф, связанный с искажением фактов о структуре собственности компании, в размере 660 тысяч долларов.Источники добавляют, что если бизнес будет выгодным и повысит свою стоимость, то нынешние владельцы получат до трети первоначально вложенных средств. Тем не менее, если Абрамович в это время останется под санкциями, то он не получит деньги.
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в мире, роман абрамович, александр абрамов, москва
02:06 04.06.2022
 
Бизнес Абрамовича продадут за один фунт стерлингов, пишет СМИ

Financial Times: принадлежащая Абрамовичу Truphone будет продан за один фунт стерлингов

© POOL / Перейти в фотобанкБизнесмен Роман Абрамович
Бизнесмен Роман Абрамович
© POOL
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Бизнесмен Роман Абрамович. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Британская телекоммуникационная группа Truphone, принадлежащая российскому бизнесмену Роману Абрамовичу и его партнерам, будет продана за один фунт стерлингов двум европейским предпринимателям, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Отмечается, что Абрамовичу принадлежат 23% акций компании, а его партнерам Александру Абрамову и Александру Фролову большая часть остальных. По данным газеты, в 2020 году Truphone оценивали в 410 миллионов фунтов стерлингов, а Абрамович и его партнеры вложили в этот бизнес более 300 миллионов фунтов стерлингов. Решение о продаже было принято после введения санкций против бизнесмена британскими и европейскими странами.
Согласно данным осведомленных источников, сделка будет заключена в июне. Новыми владельцами Truphone станут немецкий бизнесмен Хакан Коч и его бизнес-партнер Пиррос Куссиос. Кочу будут принадлежать 90% акций, а Куссиосу 10%.
Также источники газеты отметили, что нынешние владельцы бизнеса обязуются инвестировать в компанию более десяти миллионов фунтов стерлингов и возьмут на себя определенные договорные обязательства. Например, они оплатят долги, включая штраф, связанный с искажением фактов о структуре собственности компании, в размере 660 тысяч долларов.
Источники добавляют, что если бизнес будет выгодным и повысит свою стоимость, то нынешние владельцы получат до трети первоначально вложенных средств. Тем не менее, если Абрамович в это время останется под санкциями, то он не получит деньги.
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В миреРоман АбрамовичАлександр АбрамовМосква
 
 
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