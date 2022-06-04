https://ria.ru/20220604/tribunal-1793080775.html

ЛНР примет участие в разработке устава трибунала над украинскими боевиками

ЛНР примет участие в разработке устава трибунала над украинскими боевиками - РИА Новости, 04.06.2022

ЛНР примет участие в разработке устава трибунала над украинскими боевиками

Представители ЛНР будут участвовать в разработке устава международного трибунала над украинскими боевиками, заявила РИА Новости заместитель министра иностранных РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T08:16

2022-06-04T08:16

2022-06-04T10:07

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

украина

дарья морозова

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 4 июн — РИА Новости. Представители ЛНР будут участвовать в разработке устава международного трибунала над украинскими боевиками, заявила РИА Новости заместитель министра иностранных дел республики Анна Сорока."Будут совместными усилиями разрабатываться уставные документы. Будут привлекаться как эксперты ДНР, так и нашей республики, России. Думаю, что присоединятся к нам коллеги из Южной Осетии, Абхазии. Надеюсь на это", — сказала она.В конце мая глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что уже началась подготовка документов для международного трибунала над украинскими военнопленными. Первое, промежуточное заседание планируется провести в Мариуполе в конце лета. Устав трибунала разработают в соответствии со всеми нормами международного права и с учетом уголовного и уголовно-процессуального кодексов России, ДНР и ЛНР.Россия с 24 февраля проводит на Украине военную спецоперацию. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.

https://ria.ru/20220504/tyurma-1786848707.html

https://ria.ru/20220503/genotsid-1786689028.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, украина, дарья морозова, вооруженные силы рф, нато