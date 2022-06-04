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ЛНР примет участие в разработке устава трибунала над украинскими боевиками - РИА Новости, 04.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/tribunal-1793080775.html
ЛНР примет участие в разработке устава трибунала над украинскими боевиками
ЛНР примет участие в разработке устава трибунала над украинскими боевиками - РИА Новости, 04.06.2022
ЛНР примет участие в разработке устава трибунала над украинскими боевиками
Представители ЛНР будут участвовать в разработке устава международного трибунала над украинскими боевиками, заявила РИА Новости заместитель министра иностранных РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T08:16
2022-06-04T10:07
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
донбасс
украина
дарья морозова
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 4 июн — РИА Новости. Представители ЛНР будут участвовать в разработке устава международного трибунала над украинскими боевиками, заявила РИА Новости заместитель министра иностранных дел республики Анна Сорока."Будут совместными усилиями разрабатываться уставные документы. Будут привлекаться как эксперты ДНР, так и нашей республики, России. Думаю, что присоединятся к нам коллеги из Южной Осетии, Абхазии. Надеюсь на это", — сказала она.В конце мая глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что уже началась подготовка документов для международного трибунала над украинскими военнопленными. Первое, промежуточное заседание планируется провести в Мариуполе в конце лета. Устав трибунала разработают в соответствии со всеми нормами международного права и с учетом уголовного и уголовно-процессуального кодексов России, ДНР и ЛНР.Россия с 24 февраля проводит на Украине военную спецоперацию. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.
https://ria.ru/20220504/tyurma-1786848707.html
https://ria.ru/20220503/genotsid-1786689028.html
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донецкая народная республика
донбасс
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, украина, дарья морозова, вооруженные силы рф, нато
08:16 04.06.2022 (обновлено: 10:07 04.06.2022)
 
ЛНР примет участие в разработке устава трибунала над украинскими боевиками

МИД ЛНР: республика поучаствует в разработке устава трибунала над украинскими боевиками

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРазрушенный рынок в городе Попасная
Разрушенный рынок в городе Попасная - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Разрушенный рынок в городе Попасная. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 июн — РИА Новости. Представители ЛНР будут участвовать в разработке устава международного трибунала над украинскими боевиками, заявила РИА Новости заместитель министра иностранных дел республики Анна Сорока.
"Будут совместными усилиями разрабатываться уставные документы. Будут привлекаться как эксперты ДНР, так и нашей республики, России. Думаю, что присоединятся к нам коллеги из Южной Осетии, Абхазии. Надеюсь на это", — сказала она.
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В конце мая глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что уже началась подготовка документов для международного трибунала над украинскими военнопленными. Первое, промежуточное заседание планируется провести в Мариуполе в конце лета. Устав трибунала разработают в соответствии со всеми нормами международного права и с учетом уголовного и уголовно-процессуального кодексов России, ДНР и ЛНР.
Россия с 24 февраля проводит на Украине военную спецоперацию. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДонбассУкраинаДарья МорозоваВооруженные силы РФНАТО
 
 
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