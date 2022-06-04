https://ria.ru/20220604/tadzhikistan-1793167163.html

В Душанбе назвали провокацией действия Киргизии третьего июня

В Душанбе назвали провокацией действия Киргизии третьего июня - РИА Новости, 04.06.2022

В Душанбе назвали провокацией действия Киргизии третьего июня

Официальный Душанбе назвал действия киргизской стороны на границе с Таджикистаном в минувшую пятницу провокацией и осудил ее, говорится в заявлении МИД... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T17:25

2022-06-04T17:25

2022-06-04T17:25

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киргизия

согдийская область

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ДУШАНБЕ, 4 июн – РИА Новости. Официальный Душанбе назвал действия киргизской стороны на границе с Таджикистаном в минувшую пятницу провокацией и осудил ее, говорится в заявлении МИД Таджикистана."Таджикская сторона осуждает преднамеренно спланированную по времени провокацию киргизской стороны и призывает к строгому соблюдению всех достигнутых договоренностей для недопущения возникновения подобных инцидентов в будущем. 3 июня 2022 года в 10.40 (08.40 мск) по местному времени в зоне ответственности пограничного поста "Кех" в селе Ворух города Исфара Согдийской области результате незаконного преднамеренного проникновения военнослужащих Киргизии на территорию Таджикистана произошел вооруженный инцидент между военнослужащими погранвойск Таджикистана и военных подразделений Кыргызстана", - говорится в документе.Отмечается, что причиной вооруженного инцидента стало игнорирование киргизскими военнослужащими законных требований таджикских пограничников покинуть территорию Таджикистана."В ответ на требования представителей Таджикистана киргизские военнослужащие заняли огневые позиции и первыми открыли огонь в сторону пограничного поста "Кех" в селе Ворух города Исфара Таджикистана. Ситуация усугубилась вследствие стягивания киргизской стороной дополнительных сил и техники", - отмечается в заявлении.В результате вынужденного применения таджикскими пограничниками ответного огня стрелковым оружием, киргизские военнослужащие применили групповое оружие и минометы, в том числе в направлении жилых поселений гражданского населения Таджикистана. Киргизской стороне было заявлено, что в вооруженном инциденте используются также отдельные подразделения силовых структур Киргизии, не входящие в штатный состав Пограничной службы страны. Спустя час в результате проведенных по инициативе таджикской стороны экстренных переговоров удалось достичь прекращения огня. Более того, еще через час для выяснения обстоятельств вооруженного инцидента таджикской стороной был организован переезд представителей Киргизии на место инцидента на территории Таджикистана."С учетом вышеприведенного, таджикская сторона вновь отмечает повторение практики игнорирования киргизской стороной ключевых договоренностей, прежде всего о запрете применения огнестрельного оружия военнослужащими и строгом соблюдении ими линии поведения пограничников", - заявляет МИД Таджикистана.В документе подчеркивается, что "применение киргизской стороной подразделений силовых структур своей страны, не входящих в штатный состав пограничной службы страны, является недопустимым шагом, ведущим к резкой эскалации ситуации на линии государственной границы."Более того, данное обстоятельство идет вразрез с достигнутыми 12 марта и 13 апреля 2022 года договоренностями между пограничными ведомствами Сторон. Таджикистан вновь подчеркивает свою приверженность исключительно мирному решению возникающих вопросов с Киргизией", - говорится в заключении документа.

https://ria.ru/20220603/granitsa-1792888062.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220603/perestrelka-1792855189.html

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в мире, таджикистан, киргизия, согдийская область