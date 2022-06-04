https://ria.ru/20220604/tadzhikistan-1793130678.html

Россия будет сотрудничать с Таджикистаном в области пенсионного обеспечения

Россия будет сотрудничать с Таджикистаном в области пенсионного обеспечения - РИА Новости, 04.06.2022

Россия будет сотрудничать с Таджикистаном в области пенсионного обеспечения

Правительство России одобрило договор о сотрудничестве между Россией и Таджикистаном в области пенсионного обеспечения, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T14:11

2022-06-04T14:11

2022-06-04T14:11

душанбе

правительство рф

таджикистан

россия

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Правительство России одобрило договор о сотрудничестве между Россией и Таджикистаном в области пенсионного обеспечения, сообщается на сайте кабмина.Уточняется, что договор между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения был подписан в Душанбе 15 сентября 2021 года.

https://ria.ru/20220603/yaponiya-1792931391.html

душанбе

таджикистан

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

душанбе, правительство рф, таджикистан, россия