https://ria.ru/20220604/tadzhikistan-1793130678.html
Россия будет сотрудничать с Таджикистаном в области пенсионного обеспечения
Россия будет сотрудничать с Таджикистаном в области пенсионного обеспечения - РИА Новости, 04.06.2022
Россия будет сотрудничать с Таджикистаном в области пенсионного обеспечения
Правительство России одобрило договор о сотрудничестве между Россией и Таджикистаном в области пенсионного обеспечения, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T14:11
2022-06-04T14:11
2022-06-04T14:11
душанбе
правительство рф
таджикистан
россия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Правительство России одобрило договор о сотрудничестве между Россией и Таджикистаном в области пенсионного обеспечения, сообщается на сайте кабмина.Уточняется, что договор между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения был подписан в Душанбе 15 сентября 2021 года.
https://ria.ru/20220603/yaponiya-1792931391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
душанбе, правительство рф, таджикистан, россия
Россия будет сотрудничать с Таджикистаном в области пенсионного обеспечения
Правительство одобрило сотрудничество с Таджикистаном в области пенсионного обеспечения