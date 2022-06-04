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Россия будет сотрудничать с Таджикистаном в области пенсионного обеспечения - РИА Новости, 04.06.2022
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Россия будет сотрудничать с Таджикистаном в области пенсионного обеспечения
Россия будет сотрудничать с Таджикистаном в области пенсионного обеспечения - РИА Новости, 04.06.2022
Россия будет сотрудничать с Таджикистаном в области пенсионного обеспечения
Правительство России одобрило договор о сотрудничестве между Россией и Таджикистаном в области пенсионного обеспечения, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T14:11
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душанбе
правительство рф
таджикистан
россия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Правительство России одобрило договор о сотрудничестве между Россией и Таджикистаном в области пенсионного обеспечения, сообщается на сайте кабмина.Уточняется, что договор между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения был подписан в Душанбе 15 сентября 2021 года.
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душанбе
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душанбе, правительство рф, таджикистан, россия
14:11 04.06.2022
 
Россия будет сотрудничать с Таджикистаном в области пенсионного обеспечения

Правительство одобрило сотрудничество с Таджикистаном в области пенсионного обеспечения

© Sputnik / Амир Исаев / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Таджикистана в городе Хорог
Государственный флаг Таджикистана в городе Хорог - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© Sputnik / Амир Исаев
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Государственный флаг Таджикистана в городе Хорог. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Правительство России одобрило договор о сотрудничестве между Россией и Таджикистаном в области пенсионного обеспечения, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что договор между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения был подписан в Душанбе 15 сентября 2021 года.
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