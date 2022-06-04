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Генпрокуратура ДНР передала в суд дело против иностранных наемников - РИА Новости, 04.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/sud-1793191211.html
Генпрокуратура ДНР передала в суд дело против иностранных наемников
Генпрокуратура ДНР передала в суд дело против иностранных наемников - РИА Новости, 04.06.2022
Генпрокуратура ДНР передала в суд дело против иностранных наемников
Генеральная прокуратура ДНР передала в суд уголовное дело против иностранных наемников, двух граждан Великобритании и подданного Королевства Марокко, заявили в... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T20:22
2022-06-04T21:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
марокко
великобритания
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ДОНЕЦК, 4 июн — РИА Новости. Генеральная прокуратура ДНР передала в суд уголовное дело против иностранных наемников, двух граждан Великобритании и подданного Королевства Марокко, заявили в пресс-службе ведомства."Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР окончено расследование уголовного дела в отношении иностранных наемников — Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также Саадуна Брагима...", — говорится в сообщении.Их обвиняют по нескольким статьям, и именно "совершение преступления группой лиц…", "насильственный захват власти или насильственное удержание власти...", "наемничество", "прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".С учетом военного времени, на основании положений уголовного закона наемников могут приговорить к наказанию в виде смертной казни, добавили в генпрокуратуре.Следствие установило, что обвиняемые за вознаграждение принимали участие на стороне украинских войск в операции по насильственному захвату власти в ДНР. В ближайшее время состоится первое судебное заседание.Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что аппарат уполномоченного по правам человека в республике ведет сбор доказательств преступлений вооруженных формирований Украины, которые будут использованы в военном трибунале над ВСУ. По ее словам, первое "промежуточное" заседание трибунала может пройти в конце лета, это будет "Мариупольский трибунал" — по аналогии с трибуналами времен Второй Мировой войны.Как отметила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина, на скамье подсудимых окажутся не только граждане Украины, но наемники из европейских государств, а также инструкторы из стран НАТО.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/naemniki-1791579081.html
https://ria.ru/20220604/spetsoperatsiya-1793109471.html
донецкая народная республика
марокко
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в мире, донецкая народная республика, марокко, великобритания
20:22 04.06.2022 (обновлено: 21:45 04.06.2022)
 
Генпрокуратура ДНР передала в суд дело против иностранных наемников

Генпрокуратура ДНР передала в суд уголовное дело против наемников из Британии и Марокко

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ДОНЕЦК, 4 июн — РИА Новости. Генеральная прокуратура ДНР передала в суд уголовное дело против иностранных наемников, двух граждан Великобритании и подданного Королевства Марокко, заявили в пресс-службе ведомства.
"Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР окончено расследование уголовного дела в отношении иностранных наемников — Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также Саадуна Брагима...", — говорится в сообщении.
Их обвиняют по нескольким статьям, и именно "совершение преступления группой лиц…", "насильственный захват власти или насильственное удержание власти...", "наемничество", "прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".
С учетом военного времени, на основании положений уголовного закона наемников могут приговорить к наказанию в виде смертной казни, добавили в генпрокуратуре.
Следствие установило, что обвиняемые за вознаграждение принимали участие на стороне украинских войск в операции по насильственному захвату власти в ДНР.
В ближайшее время состоится первое судебное заседание.
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Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что аппарат уполномоченного по правам человека в республике ведет сбор доказательств преступлений вооруженных формирований Украины, которые будут использованы в военном трибунале над ВСУ. По ее словам, первое "промежуточное" заседание трибунала может пройти в конце лета, это будет "Мариупольский трибунал" — по аналогии с трибуналами времен Второй Мировой войны.
Как отметила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина, на скамье подсудимых окажутся не только граждане Украины, но наемники из европейских государств, а также инструкторы из стран НАТО.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:05Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.06.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаМароккоВеликобритания
 
 
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