Украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Донецку
СЦКК: украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Донецку
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 21.42 (совпадает с мск) обстреляли Кировский район Донецка, выпустив 15 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.42 - н.п. Пески - г. Донецк (Кировский район): выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.