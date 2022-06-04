https://ria.ru/20220604/stskk-1793203622.html

Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский

Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский - РИА Новости, 04.06.2022

Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский

Украинские войска в 21.40 (совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив восемь снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T22:38

2022-06-04T22:38

2022-06-04T22:38

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 21.40 (совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив восемь снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.40 - н.п. Кодема – н.п. Гольмовский: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html

https://ria.ru/20220602/armiya-1792471521.html

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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс