16:01 04.06.2022 (обновлено: 17:54 04.06.2022)
"Будет катастрофа". В США заговорили об отказе от Украины
American Thinker предрек США и НАТО катастрофу в случае эскалации ситуации на Украине
Флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. США должны отказаться от поддержки Украины, которая только усиливает напряженность в отношениях России и Запада и грозит катастрофой, пишет обозреватель американского журнала American Thinker Роберт Хантер.
"Поставки оружия на Украину вряд ли спасут Киев, все чаще западные политики говорят о более решительных мерах помощи. <…> Любая попытка НАТО вмешаться напрямую в конфликт обернется катастрофическим ущербом", — считает автор.
По его мнению, баланс сил в Восточной Европе складывается в пользу Москвы, которая обладает естественным правом ответить на решительные действия западных союзников. В результате Вашингтон загонит себя в ловушку, единственный выход из которой — ядерная война и полное уничтожение.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
На этом фоне США и их союзники продолжают накачивать Украину оружием. Так, Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.