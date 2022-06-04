https://ria.ru/20220604/ssha-1793149514.html

"Будет катастрофа". В США заговорили об отказе от Украины

"Будет катастрофа". В США заговорили об отказе от Украины - РИА Новости, 04.06.2022

"Будет катастрофа". В США заговорили об отказе от Украины

США должны отказаться от поддержки Украины, которая только усиливает напряженность в отношениях России и Запада и грозит катастрофой, пишет обозреватель... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T16:01

2022-06-04T16:01

2022-06-04T17:54

специальная военная операция на украине

в мире

василий небензя

владимир путин

украина

россия

сша

совет безопасности оон

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. США должны отказаться от поддержки Украины, которая только усиливает напряженность в отношениях России и Запада и грозит катастрофой, пишет обозреватель американского журнала American Thinker Роберт Хантер.По его мнению, баланс сил в Восточной Европе складывается в пользу Москвы, которая обладает естественным правом ответить на решительные действия западных союзников. В результате Вашингтон загонит себя в ловушку, единственный выход из которой — ядерная война и полное уничтожение.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На этом фоне США и их союзники продолжают накачивать Украину оружием. Так, Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793128591.html

украина

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, василий небензя, владимир путин, украина, россия, сша, совет безопасности оон, оон, санкции в отношении россии