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"Будет катастрофа". В США заговорили об отказе от Украины - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/ssha-1793149514.html
"Будет катастрофа". В США заговорили об отказе от Украины
"Будет катастрофа". В США заговорили об отказе от Украины - РИА Новости, 04.06.2022
"Будет катастрофа". В США заговорили об отказе от Украины
США должны отказаться от поддержки Украины, которая только усиливает напряженность в отношениях России и Запада и грозит катастрофой, пишет обозреватель... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T16:01
2022-06-04T17:54
специальная военная операция на украине
в мире
василий небензя
владимир путин
украина
россия
сша
совет безопасности оон
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. США должны отказаться от поддержки Украины, которая только усиливает напряженность в отношениях России и Запада и грозит катастрофой, пишет обозреватель американского журнала American Thinker Роберт Хантер.По его мнению, баланс сил в Восточной Европе складывается в пользу Москвы, которая обладает естественным правом ответить на решительные действия западных союзников. В результате Вашингтон загонит себя в ловушку, единственный выход из которой — ядерная война и полное уничтожение.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На этом фоне США и их союзники продолжают накачивать Украину оружием. Так, Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793128591.html
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в мире, василий небензя, владимир путин, украина, россия, сша, совет безопасности оон, оон, санкции в отношении россии
16:01 04.06.2022 (обновлено: 17:54 04.06.2022)
 
"Будет катастрофа". В США заговорили об отказе от Украины

American Thinker предрек США и НАТО катастрофу в случае эскалации ситуации на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. США должны отказаться от поддержки Украины, которая только усиливает напряженность в отношениях России и Запада и грозит катастрофой, пишет обозреватель американского журнала American Thinker Роберт Хантер.

"Поставки оружия на Украину вряд ли спасут Киев, все чаще западные политики говорят о более решительных мерах помощи. <…> Любая попытка НАТО вмешаться напрямую в конфликт обернется катастрофическим ущербом", — считает автор.

По его мнению, баланс сил в Восточной Европе складывается в пользу Москвы, которая обладает естественным правом ответить на решительные действия западных союзников. В результате Вашингтон загонит себя в ловушку, единственный выход из которой — ядерная война и полное уничтожение.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
На этом фоне США и их союзники продолжают накачивать Украину оружием. Так, Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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