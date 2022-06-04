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"Пришло время". В США открестились от Украины - РИА Новости, 04.06.2022
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"Пришло время". В США открестились от Украины
"Пришло время". В США открестились от Украины - РИА Новости, 04.06.2022
"Пришло время". В США открестились от Украины
Пришло время сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому, что военные интересы Вашингтона и Киева не идентичны, пишет редактор-основатель The American... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T11:32
2022-06-04T12:02
в мире
украина
россия
сша
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пришло время сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому, что военные интересы Вашингтона и Киева не идентичны, пишет редактор-основатель The American Conservative Патрик Дж. Бьюкенен.Автор напомнил, что американские власти с самого начала спецоперации отказались отправлять на Украину войска и устанавливать бесполетную зону. "Эти решения свидетельствует об ограниченности обязательств США по отношению к Украине, а также о нашем нежелании идти на серьезный риск ради Киева", — говорится в статье.По мнению Бьюкенена, в будущем раскол в коалиции, поддерживающей Украину, будет только усиливаться.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793093737.html
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в мире, украина, россия, сша, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
11:32 04.06.2022 (обновлено: 12:02 04.06.2022)
 
"Пришло время". В США открестились от Украины

TAC: США не развяжут войну с Россией ради Украины

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пришло время сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому, что военные интересы Вашингтона и Киева не идентичны, пишет редактор-основатель The American Conservative Патрик Дж. Бьюкенен.

"Независимость, территориальная целостность и демократическое правление Украины никогда не оправдают войну с Россией, которая может поставить под угрозу безопасность США, а в случае эскалации — существование нашей страны", — заявил он.

Автор напомнил, что американские власти с самого начала спецоперации отказались отправлять на Украину войска и устанавливать бесполетную зону.
"Эти решения свидетельствует об ограниченности обязательств США по отношению к Украине, а также о нашем нежелании идти на серьезный риск ради Киева", — говорится в статье.
По мнению Бьюкенена, в будущем раскол в коалиции, поддерживающей Украину, будет только усиливаться.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
10:11
Французы потребовали пожизненного заключения для Зеленского
 
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