11:32 04.06.2022 (обновлено: 12:02 04.06.2022)
"Пришло время". В США открестились от Украины
TAC: США не развяжут войну с Россией ради Украины
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пришло время сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому, что военные интересы Вашингтона и Киева не идентичны, пишет редактор-основатель The American Conservative Патрик Дж. Бьюкенен.
"Независимость, территориальная целостность и демократическое правление Украины никогда не оправдают войну с Россией, которая может поставить под угрозу безопасность США, а в случае эскалации — существование нашей страны", — заявил он.
Автор напомнил, что американские власти с самого начала спецоперации отказались отправлять на Украину войска и устанавливать бесполетную зону.
"Эти решения свидетельствует об ограниченности обязательств США по отношению к Украине, а также о нашем нежелании идти на серьезный риск ради Киева", — говорится в статье.
По мнению Бьюкенена, в будущем раскол в коалиции, поддерживающей Украину, будет только усиливаться.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.