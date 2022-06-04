https://ria.ru/20220604/ssha-1793102418.html

"Пришло время". В США открестились от Украины

"Пришло время". В США открестились от Украины - РИА Новости, 04.06.2022

"Пришло время". В США открестились от Украины

Пришло время сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому, что военные интересы Вашингтона и Киева не идентичны, пишет редактор-основатель The American... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T11:32

2022-06-04T11:32

2022-06-04T12:02

в мире

украина

россия

сша

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пришло время сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому, что военные интересы Вашингтона и Киева не идентичны, пишет редактор-основатель The American Conservative Патрик Дж. Бьюкенен.Автор напомнил, что американские власти с самого начала спецоперации отказались отправлять на Украину войска и устанавливать бесполетную зону. "Эти решения свидетельствует об ограниченности обязательств США по отношению к Украине, а также о нашем нежелании идти на серьезный риск ради Киева", — говорится в статье.По мнению Бьюкенена, в будущем раскол в коалиции, поддерживающей Украину, будет только усиливаться.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793093737.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, россия, сша, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии