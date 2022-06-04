05:03 04.06.2022 (обновлено: 06:31 04.06.2022)
Украина заблокировала счета в Херсонской области, заявили власти региона
Замглавы администрации Херсонской области: Киев заблокировал банковские счета в регионе
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Украина заблокировала банковские счета на территории Херсонской области, фактически украв сбережения населения, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.
"Люди не могу снять деньги. Их карточки перестали обслуживаться. Банкоматы, после отключения Украиной связи и интернета, не работают. Украина все сделала, чтобы обокрасть людей, чтобы не выплачивать деньги, которые у них остались на счетах в банках. Это Приватбанк, Ощадбанк. Они специально все сделали, чтобы люди не могли забрать средства со своих счетов", — сказал Стремоусов.
При этом, по его словам, на территории области в ближайшее время заработают банки, которые интегрированы в российскую финансовую систему.
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".