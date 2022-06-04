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Украина заблокировала счета в Херсонской области, заявили власти региона - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/scheta-1793074196.html
Украина заблокировала счета в Херсонской области, заявили власти региона
Украина заблокировала счета в Херсонской области, заявили власти региона - РИА Новости, 04.06.2022
Украина заблокировала счета в Херсонской области, заявили власти региона
Украина заблокировала банковские счета на территории Херсонской области, фактически украв сбережения населения, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T05:03
2022-06-04T06:31
специальная военная операция на украине
украина
херсонская область
запорожская область
кирилл стремоусов
в мире
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Украина заблокировала банковские счета на территории Херсонской области, фактически украв сбережения населения, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.При этом, по его словам, на территории области в ближайшее время заработают банки, которые интегрированы в российскую финансовую систему.Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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украина
херсонская область
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украина, херсонская область , запорожская область, кирилл стремоусов, в мире, симферополь
05:03 04.06.2022 (обновлено: 06:31 04.06.2022)
 
Украина заблокировала счета в Херсонской области, заявили власти региона

Замглавы администрации Херсонской области: Киев заблокировал банковские счета в регионе

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Украина заблокировала банковские счета на территории Херсонской области, фактически украв сбережения населения, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

"Люди не могу снять деньги. Их карточки перестали обслуживаться. Банкоматы, после отключения Украиной связи и интернета, не работают. Украина все сделала, чтобы обокрасть людей, чтобы не выплачивать деньги, которые у них остались на счетах в банках. Это Приватбанк, Ощадбанк. Они специально все сделали, чтобы люди не могли забрать средства со своих счетов", — сказал Стремоусов.

При этом, по его словам, на территории области в ближайшее время заработают банки, которые интегрированы в российскую финансовую систему.
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХерсонская областьЗапорожская областьКирилл СтремоусовВ миреСимферополь
 
 
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