18:06 04.06.2022 (обновлено: 19:44 04.06.2022)
МИД Польши сообщил о работе ЕС над новым пакетом антироссийских санкций
Замглавы МИД Польши Яблоньский сообщил о работе ЕС над седьмым пакетом санкций
Российский флаг. Архивное фото
ВАРШАВА, 4 июн — РИА Новости. Евросоюз работает над очередным, седьмым пакетом санкций в отношении России, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
"Конечно, да", — заявил Яблоньский, отвечая на вопрос, началась ли уже работа над очередным пакетом санкций.
"Санкции должны быть еще жестче в контексте газа, который Россия еще может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Я говорю здесь прежде всего о "Газпромбанке". Также необходимо эмбарго на технологии, которые все еще могут поставляться в Россию и использоваться Россией в ее промышленности", — сказал замминистра.
Накануне Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.