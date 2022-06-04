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МИД Польши сообщил о работе ЕС над новым пакетом антироссийских санкций - РИА Новости, 04.06.2022
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МИД Польши сообщил о работе ЕС над новым пакетом антироссийских санкций
МИД Польши сообщил о работе ЕС над новым пакетом антироссийских санкций - РИА Новости, 04.06.2022
МИД Польши сообщил о работе ЕС над новым пакетом антироссийских санкций
Евросоюз работает над очередным, седьмым пакетом санкций в отношении России, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T18:06
2022-06-04T19:44
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
польша
сша
swift
газпромбанк
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ВАРШАВА, 4 июн — РИА Новости. Евросоюз работает над очередным, седьмым пакетом санкций в отношении России, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.Он высказал пожелание, чтобы ограничения коснулись поставок газа из России и отключения от системы SWIFT очередных российских банков."Санкции должны быть еще жестче в контексте газа, который Россия еще может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Я говорю здесь прежде всего о "Газпромбанке". Также необходимо эмбарго на технологии, которые все еще могут поставляться в Россию и использоваться Россией в ее промышленности", — сказал замминистра.Он добавил, что, помимо официальных санкций, Польша считает необходимой конфискацию, а не только замораживание, российских активов в ЕС. "По этому вопросу уже ведутся работы", — сказал Яблонский.Накануне Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, польша, сша, swift, газпромбанк, евросоюз, санкции
18:06 04.06.2022 (обновлено: 19:44 04.06.2022)
 
МИД Польши сообщил о работе ЕС над новым пакетом антироссийских санкций

Замглавы МИД Польши Яблоньский сообщил о работе ЕС над седьмым пакетом санкций

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВАРШАВА, 4 июн — РИА Новости. Евросоюз работает над очередным, седьмым пакетом санкций в отношении России, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

"Конечно, да", — заявил Яблоньский, отвечая на вопрос, началась ли уже работа над очередным пакетом санкций.

Он высказал пожелание, чтобы ограничения коснулись поставок газа из России и отключения от системы SWIFT очередных российских банков.
"Санкции должны быть еще жестче в контексте газа, который Россия еще может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Я говорю здесь прежде всего о "Газпромбанке". Также необходимо эмбарго на технологии, которые все еще могут поставляться в Россию и использоваться Россией в ее промышленности", — сказал замминистра.
Он добавил, что, помимо официальных санкций, Польша считает необходимой конфискацию, а не только замораживание, российских активов в ЕС. "По этому вопросу уже ведутся работы", — сказал Яблонский.
Накануне Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
Вчера, 03:17
Евросоюз ввел санкции против Национального расчетного депозитария России
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
 
ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинРоссияПольшаСШАSWIFTГазпромбанкЕвросоюзСанкции
 
 
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