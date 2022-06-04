https://ria.ru/20220604/sanktsii-1793173554.html

МИД Польши сообщил о работе ЕС над новым пакетом антироссийских санкций

МИД Польши сообщил о работе ЕС над новым пакетом антироссийских санкций - РИА Новости, 04.06.2022

МИД Польши сообщил о работе ЕС над новым пакетом антироссийских санкций

Евросоюз работает над очередным, седьмым пакетом санкций в отношении России, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T18:06

2022-06-04T18:06

2022-06-04T19:44

экономика

цены на нефть

владимир путин

россия

польша

сша

swift

газпромбанк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786314013_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_438d707c024c6979e76171c1c573c4ca.jpg

ВАРШАВА, 4 июн — РИА Новости. Евросоюз работает над очередным, седьмым пакетом санкций в отношении России, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.Он высказал пожелание, чтобы ограничения коснулись поставок газа из России и отключения от системы SWIFT очередных российских банков."Санкции должны быть еще жестче в контексте газа, который Россия еще может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Я говорю здесь прежде всего о "Газпромбанке". Также необходимо эмбарго на технологии, которые все еще могут поставляться в Россию и использоваться Россией в ее промышленности", — сказал замминистра.Он добавил, что, помимо официальных санкций, Польша считает необходимой конфискацию, а не только замораживание, российских активов в ЕС. "По этому вопросу уже ведутся работы", — сказал Яблонский.Накануне Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220604/nrd-1793072703.html

россия

польша

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, польша, сша, swift, газпромбанк, евросоюз, санкции