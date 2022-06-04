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Володин прокомментировал новые антироссийские санкции Евросоюза - РИА Новости, 04.06.2022
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Володин прокомментировал новые антироссийские санкции Евросоюза
Володин прокомментировал новые антироссийские санкции Евросоюза - РИА Новости, 04.06.2022
Володин прокомментировал новые антироссийские санкции Евросоюза
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя шестой пакет санкций ЕС против России, заявил, что арсенал средств по сдерживанию РФ исчерпан. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T09:29
2022-06-04T09:29
россия
политика
вячеслав володин
госдума рф
европа
сша
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя шестой пакет санкций ЕС против России, заявил, что арсенал средств по сдерживанию РФ исчерпан.Политик напомнил, что Евросоюз принял шестой пакет санкций против России."Анализируя его, а также предыдущие решения Брюсселя и Вашингтона, можно сделать вывод: арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан", - написал Володин в своем Telegram-канале.Принимая новые санкционные меры, западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран, отметил он."Для Российской Федерации возможные потери от запрета на экспорт нефти в Европу, по оценкам экспертов, могут составить 22 миллиарда долларов в год. Но из-за роста цен на энергоресурсы, спровоцированного санкциями, и переориентации рынков сбыта российской нефти на азиатское направление издержки могут быть в полной степени компенсированы. А возможно, и вовсе наша экономика окажется "в плюсе"", - продолжил Володин.Также по его словам, Европа из-за рекордно высоких цен на энергоресурсы будет переплачивать более 250 миллиардов евро ежегодно, не считая дополнительных затрат на переход предприятий на новые марки нефти."Вашингтон делает все, чтобы основная нагрузка от реализации санкций ложилась на европейские страны. Намеренно ослабляет экономику государств Евросоюза, чтобы сделать их ещё более зависимыми от США. Желает управлять странами, которые ранее стремились к большей самостоятельности. Теперь эти государства вряд ли могут даже думать об этом. Проблем им прибавилось", - заявил Володин.Вместе с тем, политик отметил, что преодолев все санкции, Россия станет только сильнее.
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россия, политика, вячеслав володин, госдума рф, европа, сша, евросоюз, санкции в отношении россии, брюссель
09:29 04.06.2022
 
Володин прокомментировал новые антироссийские санкции Евросоюза

Спикер Госдумы Володин считает, что Запад исчерпал арсенал средств по сдерживанию России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя шестой пакет санкций ЕС против России, заявил, что арсенал средств по сдерживанию РФ исчерпан.
Политик напомнил, что Евросоюз принял шестой пакет санкций против России.
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"Анализируя его, а также предыдущие решения Брюсселя и Вашингтона, можно сделать вывод: арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Принимая новые санкционные меры, западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран, отметил он.
"Для Российской Федерации возможные потери от запрета на экспорт нефти в Европу, по оценкам экспертов, могут составить 22 миллиарда долларов в год. Но из-за роста цен на энергоресурсы, спровоцированного санкциями, и переориентации рынков сбыта российской нефти на азиатское направление издержки могут быть в полной степени компенсированы. А возможно, и вовсе наша экономика окажется "в плюсе"", - продолжил Володин.
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Также по его словам, Европа из-за рекордно высоких цен на энергоресурсы будет переплачивать более 250 миллиардов евро ежегодно, не считая дополнительных затрат на переход предприятий на новые марки нефти.
"Вашингтон делает все, чтобы основная нагрузка от реализации санкций ложилась на европейские страны. Намеренно ослабляет экономику государств Евросоюза, чтобы сделать их ещё более зависимыми от США. Желает управлять странами, которые ранее стремились к большей самостоятельности. Теперь эти государства вряд ли могут даже думать об этом. Проблем им прибавилось", - заявил Володин.
Вместе с тем, политик отметил, что преодолев все санкции, Россия станет только сильнее.
 
РоссияПолитикаВячеслав ВолодинГосдума РФЕвропаСШАЕвросоюзСанкции в отношении РоссииБрюссель
 
 
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