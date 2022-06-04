https://ria.ru/20220604/sanktsii-1793086793.html

Володин прокомментировал новые антироссийские санкции Евросоюза

Володин прокомментировал новые антироссийские санкции Евросоюза - РИА Новости, 04.06.2022

Володин прокомментировал новые антироссийские санкции Евросоюза

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя шестой пакет санкций ЕС против России, заявил, что арсенал средств по сдерживанию РФ исчерпан. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T09:29

2022-06-04T09:29

2022-06-04T09:29

россия

политика

вячеслав володин

госдума рф

европа

сша

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя шестой пакет санкций ЕС против России, заявил, что арсенал средств по сдерживанию РФ исчерпан.Политик напомнил, что Евросоюз принял шестой пакет санкций против России."Анализируя его, а также предыдущие решения Брюсселя и Вашингтона, можно сделать вывод: арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан", - написал Володин в своем Telegram-канале.Принимая новые санкционные меры, западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран, отметил он."Для Российской Федерации возможные потери от запрета на экспорт нефти в Европу, по оценкам экспертов, могут составить 22 миллиарда долларов в год. Но из-за роста цен на энергоресурсы, спровоцированного санкциями, и переориентации рынков сбыта российской нефти на азиатское направление издержки могут быть в полной степени компенсированы. А возможно, и вовсе наша экономика окажется "в плюсе"", - продолжил Володин.Также по его словам, Европа из-за рекордно высоких цен на энергоресурсы будет переплачивать более 250 миллиардов евро ежегодно, не считая дополнительных затрат на переход предприятий на новые марки нефти."Вашингтон делает все, чтобы основная нагрузка от реализации санкций ложилась на европейские страны. Намеренно ослабляет экономику государств Евросоюза, чтобы сделать их ещё более зависимыми от США. Желает управлять странами, которые ранее стремились к большей самостоятельности. Теперь эти государства вряд ли могут даже думать об этом. Проблем им прибавилось", - заявил Володин.Вместе с тем, политик отметил, что преодолев все санкции, Россия станет только сильнее.

https://ria.ru/20220604/sanktsii-1793077022.html

https://ria.ru/20220604/izolyatsiya-1793073546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, вячеслав володин, госдума рф, европа, сша, евросоюз, санкции в отношении россии, брюссель