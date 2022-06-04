Посольство: санкции Оттавы против Москвы влияют на жизнь простых канадцев
Советник-посланник Проскуряков: санкции Оттавы против Москвы вредят простым канадцам
Здание Парламента Канады. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Санкционная политика Канады против России сказывается на жизни простых граждан страны, которые уже стали свидетелями последствий политики их правительства, сообщил советник-посланник посольства РФ в Канаде Владимир Проскуряков.
"Нужно быть честными с самими собой. Если канадское правительство не готово признать последствия своих собственных действий, то это становится задачей для граждан Канады... канадские граждане уже становятся свидетелями последствий политики их собственного правительства", — пишет Проскуряков в статье, ссылка на которую опубликована на странице посольства РФ в Канаде в Twitter.
Он отметил, что с начала 2014 года Канада ввела около 40 пакетов экономических санкций против России, причем почти половина из них была введена за последние три месяца. "Вершиной" этих "усилий" стало закрытие канадского воздушного пространства и внутренних вод для самолетов и судов, которые связаны с Россией, считает Проскуряков.
"Некоторые канадские чиновники назвали российскую нефть "грязной"... Для России, как для надежного поставщика, который никогда не ставил под угрозу этот статус даже во время политических разногласий, очевидно, что нет "хороших" или "плохих" углеводородов, когда речь идет об удовлетворении повседневного спроса населения на энергию", — добавил Проскуряков.
Канада 31 мая ввела очередной пакет рестрикций против финансового сектора России, которые затронули 22 физических и четыре юридических лица. Санкционный перечень Канады пополнили в том числе высокопоставленные сотрудники российских финучреждений, а также крупные банки.