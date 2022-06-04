https://ria.ru/20220604/samolet-1793122474.html
Власти Шри-Ланки прокомментировали отмену рейса самолета "Аэрофлота"
Власти Шри-Ланки прокомментировали отмену рейса самолета "Аэрофлота" - РИА Новости, 04.06.2022
Власти Шри-Ланки прокомментировали отмену рейса самолета "Аэрофлота"
Власти Шри-Ланки заявили, что не имеют отношения к задержке самолета "Аэрофлота" в аэропорту Коломбо, отметив, что считают это коммерческим спором между... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T13:27
2022-06-04T13:27
2022-06-04T13:27
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июн – РИА Новости. Власти Шри-Ланки заявили, что не имеют отношения к задержке самолета "Аэрофлота" в аэропорту Коломбо, отметив, что считают это коммерческим спором между российским авиаперевозчиком и ирландской Celestial Aviation Trading.Самолет "Аэрофлота" Airbus A330-300, который должен был выполнить рейс Коломбо-Москва 2 июня, был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. Компания сообщала, что судебное слушание о снятии ареста назначено на 8 июня. МИД России в связи с этим инцидентом заявил протест послу Шри-Ланки, а сама компания "Аэрофлот" приостановила рейсы в Коломбо."Высокий коммерческий суд Коломбо, рассматривая данное дело 3 июня по ходатайствам, поданным ОАО "Аэрофлот – Российские авиалинии" и главой аэронавигационной службы Airport and Aviation Services (Sri Lanka) (2-й ответчик), получил разъяснение по делу действие упомянутого судебного приказа, и судья Верховного суда сообщил, что в отношении 2-го ответчика (Airport and Aviation Services (Sri Lanka) не было изданного судебного приказа и какого-либо временного судебного запрета. Таким образом, в отношении 2-го ответчика (Airport and Aviation Services (Sri Lanka) или государства не было издано вступившего в силу судебного приказа", - говорится в заявлении компании Airport and Aviation Services Ltd."В ходе судебного заседания также было отмечено, что спор между ОАО "Аэрофлот – российские авиалинии" и Celestial Aviation Trading 10 Limited (истец) носил чисто коммерческий характер, который должен решаться между двумя указанными сторонами, и, подчеркивается, без участия государства. Соответственно, дело было назначено для возражений сторон и к рассмотрению на 8 июня 2022 года", - добавила компания.
https://ria.ru/20220602/shri-lanka-1792685896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, шри-ланка, коломбо, россия, аэрофлот, airbus a330
Власти Шри-Ланки прокомментировали отмену рейса самолета "Аэрофлота"
Власти Шри-Ланки заявили, что не имеют отношения к задержке самолета "Аэрофлота"
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июн – РИА Новости. Власти Шри-Ланки заявили, что не имеют отношения к задержке самолета "Аэрофлота" в аэропорту Коломбо, отметив, что считают это коммерческим спором между российским авиаперевозчиком и ирландской Celestial Aviation Trading.
Самолет "Аэрофлота
" Airbus A330
-300, который должен был выполнить рейс Коломбо-Москва 2 июня, был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки
. Компания сообщала, что судебное слушание о снятии ареста назначено на 8 июня. МИД России
в связи с этим инцидентом заявил протест послу Шри-Ланки, а сама компания "Аэрофлот" приостановила рейсы в Коломбо
.
"Высокий коммерческий суд Коломбо, рассматривая данное дело 3 июня по ходатайствам, поданным ОАО "Аэрофлот – Российские авиалинии" и главой аэронавигационной службы Airport and Aviation Services (Sri Lanka) (2-й ответчик), получил разъяснение по делу действие упомянутого судебного приказа, и судья Верховного суда сообщил, что в отношении 2-го ответчика (Airport and Aviation Services (Sri Lanka) не было изданного судебного приказа и какого-либо временного судебного запрета. Таким образом, в отношении 2-го ответчика (Airport and Aviation Services (Sri Lanka) или государства не было издано вступившего в силу судебного приказа", - говорится в заявлении компании Airport and Aviation Services Ltd.
"В ходе судебного заседания также было отмечено, что спор между ОАО "Аэрофлот – российские авиалинии" и Celestial Aviation Trading 10 Limited (истец) носил чисто коммерческий характер, который должен решаться между двумя указанными сторонами, и, подчеркивается, без участия государства. Соответственно, дело было назначено для возражений сторон и к рассмотрению на 8 июня 2022 года", - добавила компания.