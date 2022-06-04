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Власти Шри-Ланки прокомментировали отмену рейса самолета "Аэрофлота" - РИА Новости, 04.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220604/samolet-1793122474.html
Власти Шри-Ланки прокомментировали отмену рейса самолета "Аэрофлота"
Власти Шри-Ланки прокомментировали отмену рейса самолета "Аэрофлота" - РИА Новости, 04.06.2022
Власти Шри-Ланки прокомментировали отмену рейса самолета "Аэрофлота"
Власти Шри-Ланки заявили, что не имеют отношения к задержке самолета "Аэрофлота" в аэропорту Коломбо, отметив, что считают это коммерческим спором между... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T13:27
2022-06-04T13:27
туризм
новости - туризм
шри-ланка
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россия
аэрофлот
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июн – РИА Новости. Власти Шри-Ланки заявили, что не имеют отношения к задержке самолета "Аэрофлота" в аэропорту Коломбо, отметив, что считают это коммерческим спором между российским авиаперевозчиком и ирландской Celestial Aviation Trading.Самолет "Аэрофлота" Airbus A330-300, который должен был выполнить рейс Коломбо-Москва 2 июня, был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. Компания сообщала, что судебное слушание о снятии ареста назначено на 8 июня. МИД России в связи с этим инцидентом заявил протест послу Шри-Ланки, а сама компания "Аэрофлот" приостановила рейсы в Коломбо."Высокий коммерческий суд Коломбо, рассматривая данное дело 3 июня по ходатайствам, поданным ОАО "Аэрофлот – Российские авиалинии" и главой аэронавигационной службы Airport and Aviation Services (Sri Lanka) (2-й ответчик), получил разъяснение по делу действие упомянутого судебного приказа, и судья Верховного суда сообщил, что в отношении 2-го ответчика (Airport and Aviation Services (Sri Lanka) не было изданного судебного приказа и какого-либо временного судебного запрета. Таким образом, в отношении 2-го ответчика (Airport and Aviation Services (Sri Lanka) или государства не было издано вступившего в силу судебного приказа", - говорится в заявлении компании Airport and Aviation Services Ltd."В ходе судебного заседания также было отмечено, что спор между ОАО "Аэрофлот – российские авиалинии" и Celestial Aviation Trading 10 Limited (истец) носил чисто коммерческий характер, который должен решаться между двумя указанными сторонами, и, подчеркивается, без участия государства. Соответственно, дело было назначено для возражений сторон и к рассмотрению на 8 июня 2022 года", - добавила компания.
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новости - туризм, шри-ланка, коломбо, россия, аэрофлот, airbus a330
13:27 04.06.2022
 
Власти Шри-Ланки прокомментировали отмену рейса самолета "Аэрофлота"

Власти Шри-Ланки заявили, что не имеют отношения к задержке самолета "Аэрофлота"

© РИА Новости / Максим БлиновСамолет "Аэрофлота" на летном поле
Самолет Аэрофлота на летном поле - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Самолет "Аэрофлота" на летном поле. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июн – РИА Новости. Власти Шри-Ланки заявили, что не имеют отношения к задержке самолета "Аэрофлота" в аэропорту Коломбо, отметив, что считают это коммерческим спором между российским авиаперевозчиком и ирландской Celestial Aviation Trading.
Самолет "Аэрофлота" Airbus A330-300, который должен был выполнить рейс Коломбо-Москва 2 июня, был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. Компания сообщала, что судебное слушание о снятии ареста назначено на 8 июня. МИД России в связи с этим инцидентом заявил протест послу Шри-Ланки, а сама компания "Аэрофлот" приостановила рейсы в Коломбо.
"Высокий коммерческий суд Коломбо, рассматривая данное дело 3 июня по ходатайствам, поданным ОАО "Аэрофлот – Российские авиалинии" и главой аэронавигационной службы Airport and Aviation Services (Sri Lanka) (2-й ответчик), получил разъяснение по делу действие упомянутого судебного приказа, и судья Верховного суда сообщил, что в отношении 2-го ответчика (Airport and Aviation Services (Sri Lanka) не было изданного судебного приказа и какого-либо временного судебного запрета. Таким образом, в отношении 2-го ответчика (Airport and Aviation Services (Sri Lanka) или государства не было издано вступившего в силу судебного приказа", - говорится в заявлении компании Airport and Aviation Services Ltd.
"В ходе судебного заседания также было отмечено, что спор между ОАО "Аэрофлот – российские авиалинии" и Celestial Aviation Trading 10 Limited (истец) носил чисто коммерческий характер, который должен решаться между двумя указанными сторонами, и, подчеркивается, без участия государства. Соответственно, дело было назначено для возражений сторон и к рассмотрению на 8 июня 2022 года", - добавила компания.
Вид на город Коломбо, Шри Ланка - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
2 июня, 17:13Туризм
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