Власти Шри-Ланки прокомментировали отмену рейса самолета "Аэрофлота"

"Высокий коммерческий суд Коломбо, рассматривая данное дело 3 июня по ходатайствам, поданным ОАО "Аэрофлот – Российские авиалинии" и главой аэронавигационной службы Airport and Aviation Services (Sri Lanka) (2-й ответчик), получил разъяснение по делу действие упомянутого судебного приказа, и судья Верховного суда сообщил, что в отношении 2-го ответчика (Airport and Aviation Services (Sri Lanka) не было изданного судебного приказа и какого-либо временного судебного запрета. Таким образом, в отношении 2-го ответчика (Airport and Aviation Services (Sri Lanka) или государства не было издано вступившего в силу судебного приказа", - говорится в заявлении компании Airport and Aviation Services Ltd.